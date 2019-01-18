فصل السائق السعودي صاحب مقطع “حافلة الطلاب المعطوبة” من عمله (فيديو)

فصلت إحدى الشركات المشغلة للنقل المدرسي في محافظة بيشة في المملكة العربية السعودية، خدمات سائق إحدى حافلاتها المدرسية، وتسلمت منه حافلته، بعدما قام بتوثيق وضع حافلته بمقطع فيديو متداول وهي تسير بإطار متهالك ومعطوب بعد انفجاره، ما يعرض حياة الطلاب للخطر.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن سائق الحافلة وهو سعودي، كشف في تفاصيل الواقعة، أنه يوم الاثنين قبل الماضي وأثناء دوامه تعرض أحد الإطارات للعطب، فأوقف الحافلة عند المدرسة التي بها الطلاب، ثم تواصل مع الجهة المعنية بالحافلة لأجل الصيانة، فطلبوا منه مواصلة العمل عليها حتى يتم إيجاد حل طالما أن الإطار الثاني سليم، بدعوى أن الإطارين زوجين، وقد أبلغوه أنهم سوف يقومون بإصلاح الإطار المعطوب لاحقًا.

وأضاف: “جلست على ذلك ليومين آخرين، واتصلت على الصيانة وطلب مني الصبر ليوم السبت الماضي، وأن علي المواصلة في عملي، وحين شاهدت المماطلة وأنه سوف يقع علي الضرر كسائق وعلى الطلاب، وما يشكل خطرًا عليهم، قررت أن أقوم بتوثيق الأمر بمقطع فيديو للحرص على أبنائي الطلاب وللمصلحة”.

وكان المتحدث الرسمي لـ”تعليم بيشة” ناجي بن عايش السبيعي، أوضح أنه “بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول للحافلة المدرسية التي تسير بإطار فردي معطوب، فإن الحافلة المدرسية ذات الرقم (1924) وحمولتها 50 طالباً تابعة لإحدى الشركات المشغلة للنقل المدرسي، وتسير الحافلة بإطارين زوجيين في الجهة اليسرى الخلفية، أحدهما معطوب، وهو ما ظهر في المقطع المتداول، والإطار الآخر سليم، وكانت مدة سيرها ذكرته الشركة المعنية، يومين فقط، وليس تسعة أيام، كما ورد في المقطع”.

وأضاف “السبيعي” حينها أن قائد المدرسة أبلغ مراقب شركة تطوير النقل التعليمي بوجود ذلك الخلل، لكن الشركة لم تتعامل مع البلاغ بما يجب، وكان المفترض من قائد الحافلة إيقافها حتى يتم إصلاحها من قبل الشركة المشغلة، مشيرًا إلى أن الشركة المشغلة تتعامل مع الخلل وتعمل على إصلاحه، بحيث تكون الحافلة جاهزة للعمل في اليوم التالي.