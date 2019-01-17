وفاة طالب “حفر الباطن” ضحية حافلته المدرسية في السعودية

توفي الطفل بدر العمري؛ ضحية “حافلة المدرسة” بحفر الباطن في المملكة العربية السعودية، والذي تعرض للدهس بعد انتهاء اليوم الدراسي، متأثرًا بإصابته، وذلك بعد نقله لأحد المستشفيات المتخصصة بالرياض.

وبحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بدر- وهو طالب بالصف الأول الابتدائي ويبلغ 6 سنوات– قد تعرض لإصابات خطيرة بعد أن دهسته حافلة المدرسة، الأربعاء قبل الماضي، بعد أن عادت به إلى منزله، وتم نقله لمستشفى “حفر الباطن” المركزي، قبل أن تناشد عائلته نقله لمستشفى متخصص، إلا أنه توفي لاحقًا.

وروى شقيق الطفل، في وقت سابق، أن بدر كان عائدًا رفقة أخيه من المدرسة بحفر الباطن، وأثناء نزولهما من الحافلة تم دهسه وواصل السائق القيادة دون اكتراث بمصير الطفل، ما دفع شقيقه إلى اللحاق بالحافلة وإبلاغ السائق بما حدث، حيث قام بنقله إلى المستشفى.

وكان مدير التعليم قد وجه بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق في الحادثة وكشف ملابساتها.