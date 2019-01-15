بالصور.. تشييع ودفن جثمان السعودي أحمد القريقري ضحية “مضاربة الحمدانية”

ذكرت وسائل إعلام وحسابات بمواقع التوال الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أن ضحية مضاربة الحمدانية، الشاب أحمد القريقري، ووري جثمانه الثرى في المقبرة الشمالية بدوقة بوادي قديد بعد أن أديت الصلاة عليه فجر اليوم الثلاثاء بالمسجد الحرام.

وتناقلت حسابات بمواقع التواصل صورا من تجمع للمشيعيين في المقبرة التي ووري بها جثمان القريقري.

وأثارت المضاربة التي عرفت إعلاميا بـ”مضاربة الحمدانية” ووقعت في حي الحمدانية شمال شرق مدينة جدة، ردود فعل غاضبة بين مواطني المملكة الذين أغضبهم انتهاء المشاجرة بالقتيل القريقري ومصابين على الرغم من حضور رجال الأمن لبدايات الشجار.

وقُتل أحمد حميد رجاح القريقري وهو في العقد الثالث من عمره طعناً، وأصيب آخرون، فجر السبت، في خلاف على مواقف السيارات بالمدينة الساحلية على البحر الأحمر، وتمكن أحد المتواجدين في المكان من توثيق أغلب مراحل المشاجرة بالفيديو.

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لازم يضعون حد لهاذي المهزلة !#مضاربه_الحمدانيه

pic.twitter.com/OwIi4nVkqd — سَ ???? (@5SDIl) January 12, 2019

ويظهر في مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الشبان يتبادلون الضرب فيما بينهم في شارع رئيس بحي الحمدانية قبل أن يسقط اثنان منهم على الأقل بلا حراك بفعل تلقيهم طعنات فيما يبدو، بينما تظهر دوريات الأمن في المكان.

وذكرت شرطة إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة مدينة جدة أوقفت ستة أشخاص وهم المشاركون في المشاجرة وإنها أحالتهم للنيابة العامة.