العثور على جثة امرأة متحللة في السعودية

فتحت الأجهزة الأمنية بمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، تحقيقًا بعد عثورها على جثة امرأة داخل شقتها في حي العتيبية.

وحسب صحيفة “سبق” المحلية، فإن بلاغًا ورد من مواطن لأجهزة الأمن، ذكر فيه أن رائحة كريهة تنبعث من داخل إحدى الشقق بالعمارة التابعة له.

وبوصول رجال الأمن إلى موقع البلاغ اقتحموا الشقة، ليعثروا على جثة امرأة متحللة.

وذكرت الصحيفة أنه تم فتح تحقيق بملابسات الواقعة، لمعرفة حيثيات وأسباب الوفاة، وما إذا كانت جنائية أم طبيعية.

ولم تكشف الجهات المعنية مزيدًا من التفاصيل حول المرأة أو هويتها.