منظمة حقوقية تندد بدول تحرض الفتيات السعوديات على الهروب

اتهمت “الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان” في السعودية عدة دول أجنبية بتحريض الفتيات على التمرد على عائلاتهن في أول تصريحات علنية من الرياض، منذ أن منحت كندا شابة سعودية، تقول إنها تتعرض لسوء معاملة من عائلتها، حق اللجوء مطلع هذا الأسبوع.

ولم تذكر “الجمعية الوطنية” اسم رهف محمد القنون (18 عامًا) التي اجتذبت اهتمامًا دوليًا؛ بعد أن تحصنت في غرفة فندق بمطار في بانكوك، وطلبت المساعدة على “تويتر” لمقاومة تسليمها إلى عائلتها التي تنفي إساءة معاملتها.

وفي بيان في وقت متأخر أمس الأحد، قال رئيس الجمعية مفلح بن ربيعان القحطاني: “إن مثل هذه الأساليب التي تتبعها بعض الدول، وبعض المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليست إنسانية… وتعمد وعلى لسان بعض مسؤوليها إلى تحريض بعض الجانحات والمراهقات السعوديات بالخروج على قيم وتقاليد أسرهن… وتدفع بهن في نهاية المطاف إلى الضياع، وربما إلى الارتماء في أحضان سماسرة الاتجار بالبشر”.

رئيس الجمعية يؤكد: بعض الدول و المنظمات الدولية دوافعها سياسية وليس إنسانية حيث تحجم عن استقبال اللاجئيين المتعرضين للموت بينما تحرّض مراهقات ضد أسرهن وتدفع بهن إلى المجهول https://t.co/eHIMZZYIyO — جمعية حقوق الإنسان (@NSHRSA) January 13, 2019

وقال القحطاني في البيان “استغربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تحريض بعض الدول لبعض الفتيات الجانحات السعوديات للتمرد على قيم أسرهن ودفعهن للخروج من البلاد، والسعي لاستقبالهن تحت ذريعة منحهن حق اللجوء”.

ولم يذكر كندا أو أستراليا التي تبحث أيضًا منح رهف حق اللجوء، أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي منحتها وضع لاجئ.

ووصلت رهف إلى تورونتو، السبت الماضي، وهي ترتدي سترة تحمل كلمة كندا وقبعة رياضية تحمل شعار مفوضية اللاجئين. وكانت في استقبالها في المطار وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، التي وصفتها بأنها “مواطنة كندية جديدة شجاعة للغاية”.

وقال القحطاني: “هناك قوانين في المملكة تمنع الإيذاء وتعاقب فاعليه، بما في ذلك الوالدان وبقية أفراد الأسرة، ولو أن ما ذكر على لسان بعض هؤلاء الفتيات صحيح لأمكنهن التقدم بشكوى إلى الجهات المعنية بالحماية في المملكة”.