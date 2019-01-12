وصول السعودية رهف محمد القنون إلى كندا

وصلت الشابة السعودية رهف القنون، مساء اليوم السبت، إلى مطار تورونتو، بعد أن منحتها كندا حق اللجوء.

وقال شاهد لوكالة رويترز: “الفتاة السعودية رهف القنون تصل إلى تورونتو”.

وهربت الفتاة رهف (18 عامًا) من أسرتها، الأسبوع الماضي، قائلة إنها تخشى على حياتها.

وجذبت رهف انتباه وسائل الإعلام العالمية؛ بعدما تحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك، رافضة إعادتها إلى وطنها أو عائلتها التي نفت أي إساءة لمعاملتها.

وكانت الفتاة رفضت مقابلة والدها وشقيقها اللذين وصلا بانكوك؛ في محاولة لإعادتها إلى السعودية.

وبدلًا من ذلك، سافرت على متن طائرة، أمس الجمعة، من بانكوك إلى سول ومنها إلى تورونتو.