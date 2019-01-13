استقبله خالد بن سلمان والجبير.. بومبيو يصل الرياض ضمن جولته الخليجية (صور وفيديو)

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد إلى السعودية، في إطار جولته الشرق أوسطية، والتي تشمل زيارة دول الخليج إضافة لمصر، والعراق، والأردن.

وكان في استقباله، في العاصمة الرياض، وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، وسفير السعودية في واشنطن خالد بن سلمان، بحسب مصادر محلية.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو وليَّ العهد السعودي، بحسب شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية.

وتأتي الجولة بهدف طمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي بسحب قوات بلاده من سوريا.