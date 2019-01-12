في خضم انفتاحها على الفنون.. دعوة لتدريس الموسيقى لطلاب المدارس تثير الجدل في السعودية

أثارت دعوة جديدة لتدريس الموسيقى في مدارس السعودية جدلًا بين عدد كبير من أبناء المملكة، الذين لم تتوحد آراؤهم تجاه الموسيقى بعد الانفتاح الذي تعيشه بلادهم، وتحوّلها لقبلة فنية لكبار الفنانين والموسيقيين العالميين.

وجاءت الدعوة بالتزامن مع إحياء الموسيقار المصري والعالمي عمر خيرت حفلًا موسيقيًا في مهرجان العلا الثقافي شمال المملكة، يوم أمس الجمعة، وسط حضور وتفاعل لافت في المسرح وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، عكس العدد الكبير لعشاق الموسيقى في المملكة.

وأطلق المحامي السعودي الليبرالي، عبدالرحمن اللاحم، نداءً لوزير التعليم السعودي الجديد، حمد آل الشيخ، يطلب فيه إدخال الموسيقى إلى مناهج الدراسة في البلاد، بالتزامن مع تقدم المملكة نحو مزيد من الانفتاح على الثقافة والفنون والترفيه العالمي.

وقال اللاحم في ندائه الذي وجهه عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لقد حان الوقت يا معالي الوزير حمد آل الشيخ أن تدخل الموسيقى لمدارسنا، لا بد من التطبيع مع النغمة الموسيقية التي حاربها الغلاة، الموسيقى لا تؤذي أحدًا، لا تزرع الكراهية ولا التطرف، بل تهذب النفس وتدفع الطلاب لأن يستشعروا الجمال والفن والحياة، ويتنفسوا الإبداع”.

لقد حان الوقت يامعالي الوزير @minister_moe_sa

ان تدخل الموسيقى لمدارسنا ، لابد من التطبيع مع النغمة الموسيقية التي حاربها الغلاة ، الموسيقى لا تؤذي أحداً ، لاتزرع الكراهية ولا التطرف، بل تهذب النفس و تدفع الطلاب لأن يستشعروا الجمال والفن والحياة ، ويتنفسوا الابداع. — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) January 11, 2019

ووجدت دعوة اللاحم استجابة لافتة وتأييدًا كبيرًا من المئات من متابعيه ومواطنيه، بالتزامن مع معارضة من فريق آخر متمسك بفتاوى دينية تحرم الاستماع إلى الموسيقى، واستطاعت إبقاءها خارج المدارس السعودية طوال العقود الماضية.

وتراجعت المملكة بشكل علني عن تبني التفسير المحافظ للشريعة الإسلامية المطبق في البلاد منذ نحو أربعة عقود، وبدأت بتطبيق تفسير معتدل يجري الاستناد إليه في كثير من الدول العربية والإسلامية، ولا يعارض الفعاليات والنشاطات الثقافية والفنية والترفيهية.

لكن الانقسام في المجتمع السعودي ظل موجودًا بالفعل، وينعكس في الأصوات المعارضة بمواقع التواصل الاجتماعي للفعاليات الفنية المزدحمة التي تقام في المملكة على الدوام، وهو ما قوبلت به دعوة المحامي اللاحم لتدريس الموسيقى في مدارس البلاد.

ويقول مؤيدون لدعوة تدريس الموسيقى إنها خطوة تتفق والتوجه الذي تسير به بلادهم نحو الانفتاح على الفنون العالمية، وتعيد المملكة لما كانت عليه قبل فترة “الصحوة”، وهو مصطلح يطلق على الفترة التي سيطر فيها التيار الديني على المجتمع السعودي منذ سبعينيات القرن الماضي.

في عام 1968م كانت لدينا في مدارس الثغر في جدة فرقة موسيقية تعزف أجمل الألحان في حفلات المدرسة بحضور الملك فيصل رحمه الله. جهيمان وربعه غيروا الزمن الجميل — عبدالله العلَمي ???????? (@AbdullaAlami) January 11, 2019

قريت تغريدة اللاحم 3 مرات و ما قدرت القى وين كتب ضرورة التوقف عن تعليم القرآن.. عقل الإنسان يستطيع تعلم القرآن و الموسيقى و الفيزياء و الكثير من العلوم و الفنون. الربط العقيم بين حب الموسيقى و ترك القرآن فكر عاف عليه الزمن و في طريقة للزوال. — مسفر باشا (@boston_boy4694) January 12, 2019

نادر ان تجد فنان او رسام او ممثل او مغني او ملحن او موسيقي ويكون في نفس الوقت ارهابي او لا انساني او مجرم قاتل. الفن عموماً يجعل الانسان مسالم. — Vincent Law (@Ergo_Pr0xy) January 12, 2019

لكن معارضي الموسيقى لا يزالون يرددون آراء وفتاوى لعلماء دين تحرم الموسيقى وغيرها من الفنون وفق تفسيراتهم للشريعة الإسلامية، بالتزامن مع نجاح تلك الفتاوى حتى الآن في إبقاء الموسيقى خارج مدارس المملكة باستثناء عزفها في بعض المناسبات الوطنية.

وتميت القلب

وتمنع وصول القرآن وفهمه

وتحول الخشونة الرجولية إلى نعومة انثوية

من يتعود على حمل ريشة العزف لن يستطيع حمل سلاح الجيش والدفاع عن الوطن

سيكثر الراقصون والعازفون ويقل الرجال المدافعون عن الوطن

قبل أن تطلب من الوزير طلب كهذا ابدأ بنفسك واسمعنا عزفك إن كنت من الصادقين — صالح بن محمد العتيبي (@ssaa2014makkah) January 12, 2019

الدول الأوروبية الغير متشددة والتي تدرس الموسيقى التي لا تزرع الكراهية ولا التطرف تقاتلوا فيما بينهم في حربين عالميتين فكان متوسط القتلى 110 مليون إنسان.

ونتيجة تدريس الموسيقى أبدعوا في صنع السلاح وتفننوا في أختراع أدوات القتل وإنهاء حياة البشر وكتم أنفاس الكائنات. — جمال اليماني (@JAlyamani) January 11, 2019

كلام غير موفق للاسف .

اتمنى ان لايأخذ ب #أراء تفسد عقول الطلاب وتجعلهم يتراقصون على انغام الشياطين .

اتمنى ان يكون الاهتمام بالقران والحديث والعلوم المفيده للبلد للرقي بوطننا .

تحياتي للوزير ✋???? — عبدالمحسن (@gen_h30) January 12, 2019

ولم تعلق وزارة التعليم السعودية على الجدل الحاصل، لكن ذلك لا يعني، وفق كثير من المطالبين بتدريس الموسيقى، أن يستمر الحظر لفترة طويلة فيما تخطو المملكة بسرعة نحو الانفتاح، بما في ذلك الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعليم.

وأطلق أنصار التيار الليبرالي في السعودية دعوات متكررة في السنوات الماضية، لمزيد من الانفتاح، قبل أن تتحقق بالفعل كثير من مطالبهم، وبينها السماح للنساء بقيادة السيارات ودخول ملاعب كرة القدم والسماح بممارسة الرياضة في مدارس البنات، وافتتاح دور عرض السينما، فيما يأملون أن يكون تدريس الموسيقى إحدى الخطوات الرسمية المقبلة.