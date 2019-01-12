إعلان غامض عن حفل للفنان عبدالمجيد عبدالله يثير الجدل في السعودية

أثار إعلان عن إقامة حفل للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، في مدينة الرياض، اليوم السبت، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة لكونه وهميًا على الرغم من التداول اللافت للإعلان.

وبدأت القصة عندما وجد الوسم الترويجي “#حفل_عبدالمجيد_عبدالله_بالرياض” تفاعلًا لافتًا على موقع “تويتر” واسع الاستخدام من قبل السعوديين، ما قاده للترند ليستقطب مزيدًا من المغردين.

ورغم غياب أي جهة فنية معروفة عن تبنّي الحفل، والتزام الفنان السعودي الصمت حيال الدعوة لحفل له، إلا أن التفاعل مع الدعوة وصل حدَّ تداول مواقع وروابط وهمية على أنها تقود إلى جهات تبيع تذاكر الحفل المزعوم.

ولاحقًا نقلت وسائل إعلام محلية عن شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات، نفيها إقامة حفل للفنان عبدالمجيد عبدالله خلال الأيام المقبلة في الرياض، وقالت إن ما يتم تداوله غير صحيح.

ولم يتضح إن كانت هنالك دوافع احتيالية عن طريق بيع تذاكر مزيفة هي السبب في الترويج للحفل الوهمي.

وواصل الفنان عبدالمجيد عبدالله تجاهله للدعوات المتداولة عن حفله المزعوم.

ويُصنَّف الفنان السعودي في قائمة المغنين واسعي الجماهيرية في المملكة، وبدأ خلال الفترة الماضية زيادة إنتاجه الفني بعد توقف خلال السنوات الماضية أبعده عن الساحة الفنية.