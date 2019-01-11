مسؤول تايلاندي: السعودية رهف محمد القنون ستغادر الليلة إلى كندا

قال رئيس إدارة الهجرة في تايلاند اليوم الجمعة، إن الفتاة السعودية التي فرت إلى تايلاند، وقالت إنها تخشى تعرضها للقتل على أيدي أسرتها قد حصلت على حق اللجوء في كندا، وفق ما نقلت عنه رويترز.

وأضاف المسؤول التايلاندي سوراشات هاكبارك، “أن رهف محمد القنون (18 عاما) ستسافر على رحلة للخطوط الجوية الكورية من بانكوك إلى سول مساء الجمعة، قبل أن تستقل طائرة متجهة إلى كندا”.

وأبلغ سوراشات رويترز “لقد منحتها كندا حق اللجوء… ستغادر الليلة الساعة 11.15 مساء (بالتوقيت المحلي)”.

وفي هذه الأثناء، أعلن مكتب وزيرة خارجية كندا، أنه لا يستطيع تأكيد منح الفتاة السعودية التي فرت من أسرتها حق اللجوء في كندا.