تركي آل الشيخ يعلن استيراتيجية الترفيه الجديدة بالسعودية

تركي آل الشيخ يعلن استيراتيجية الترفيه الجديدة بالسعودية

المصدر: فريق التحرير

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن أبرز معالم الاستراتيجية التي سينتهجها لتطوير قطاع الترفيه الذي تسلم قيادته مؤخرًا، مؤكدًا “هدفنا ترفيه ممتع ومفيد وفتح آفاق للشركات الوطنية”.

أولويات الترفيه

وقال آل الشيخ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه”. مشددًا على أن “الترفيه ليس حفلات غنائية فقط.. هناك جوانب أخرى كثيرة لترفيه”.

 

وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية، “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية وادعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل”، مشيرًا إلى أن “باب هيئة الترفيه مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة”.

 

وأكد أن طموحه ينصب على “أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات، لكي يقضي أوقاتًا ممتعة له ولعائلته”.

احتضان المبدعين

وطالب تركي آل الشيخ، الجميع بالتعاون مع الهيئة لإنجاح مشاريع الترفيه مبديًا ترحيبه بـ”كل مبدع أوصاحب مشروع ترفيهي.. أبوابنا مفتوحة لك، ولاتحرمنا من زيارتك وإذا كانت فكرتك أومشروعك مفيدًا وناجحًا، ستجد كل الدعم من هيئة الترفيه”.

 

وشدد آل الشيخ، على أن الهيئة مفتوحة أمام “السعوديات نحتاج أفكاركن واقتراحاتكن وسندعم المبدع فيكن في مجال الترفيه”.

 

خريطة الترفيه

وعن خارطة الترفيه في السعودية، أكد أن “مدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعروالجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والاحساء والقطيف سيكون التركيز عليها.. بالإضافة للمدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام”.

وتفاعل آل الشيخ مع تعليقات من نخب سعودية كالإعلامي محمد عطيف الذي قال: “أتمنى تركيز الترفيه على خلق بيئات مستدامة وتجنب الحفلات الغنائية، تكلفة أي حفلة يمكن أن يتم بها إنشاء موقع ترفيهي مستدام وذكي يحقق معادلة الاستفادة الإيجابية وتوفير إيرادات للحكومة. بالتوفيق”.

ليرد عليه آل الشيخ: “اتفق معك.”

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