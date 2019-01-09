تركي آل الشيخ يعلن استيراتيجية الترفيه الجديدة بالسعودية

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن أبرز معالم الاستراتيجية التي سينتهجها لتطوير قطاع الترفيه الذي تسلم قيادته مؤخرًا، مؤكدًا “هدفنا ترفيه ممتع ومفيد وفتح آفاق للشركات الوطنية”.

أولويات الترفيه

وقال آل الشيخ، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، “سيكون التركيز في الترفيه في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفيه”. مشددًا على أن “الترفيه ليس حفلات غنائية فقط.. هناك جوانب أخرى كثيرة لترفيه”.

ان شاء الله سيكون التركيز في الترفية في الفترة القادمة على الفعاليات والسيرك والملاهي المتنقلة والمسرحيات وعلى برامج تطور الشباب والشابات وعلى دعم الشركات الوطنية في مجال الترفية???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

وتابع رئيس هيئة الترفيه السعودية، “هدفنا بناء 7 صالات متعددة الاستخدام في الترفية وادعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل”، مشيرًا إلى أن “باب هيئة الترفيه مفتوح لكل الشركات الوطنية والعالمية لتقديم أفكار تخدم السعوديين والمقيمين في هذه الأرض الكريمة”.

هدفنا بناء ٧ صالات متعددة الاستخدام في الترفية وادعو البنوك الوطنية والشركات الكبرى المالية للاجتماع معنا في الهيئة لبحث فرص الاستثمار والتمويل???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

وأكد أن طموحه ينصب على “أن يجد المواطن والمقيم في نهاية كل أسبوع أماكن وفعاليات، لكي يقضي أوقاتًا ممتعة له ولعائلته”.

طموحنا ان يجد المواطن والمقيم في نهاية كل اسبوع اماكن وفعاليات يقضي اوقات ممتعة له ولعائلته ????????♥️???????????? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

احتضان المبدعين

وطالب تركي آل الشيخ، الجميع بالتعاون مع الهيئة لإنجاح مشاريع الترفيه مبديًا ترحيبه بـ”كل مبدع أوصاحب مشروع ترفيهي.. أبوابنا مفتوحة لك، ولاتحرمنا من زيارتك وإذا كانت فكرتك أومشروعك مفيدًا وناجحًا، ستجد كل الدعم من هيئة الترفيه”.

كل مبدع اوصاحب مشروع ترفيهي ابوابنا مفتوحة لك ولاتحرمنا من زيارتك واذا كان فكرتك اومشروعك مفيد وناجح ستجد كل الدعم من هيئة الترفية????????????????????♥️ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

وشدد آل الشيخ، على أن الهيئة مفتوحة أمام “السعوديات نحتاج أفكاركن واقتراحاتكن وسندعم المبدع فيكن في مجال الترفيه”.

اخواتي السعوديات نحتاج افكاركم واقتراحاتكم وسندعم المبدع فيكم في مجال الترفية ????????????????♥️???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

خريطة الترفيه

وعن خارطة الترفيه في السعودية، أكد أن “مدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعروالجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والاحساء والقطيف سيكون التركيز عليها.. بالإضافة للمدن الكبرى كالرياض وجدة والدمام”.

الترفية ليسى حفلات غنائية فقط … هناك جوانب اخرى كثيرة لترفية … ومدن كالخرج وحائل والقصيم وعرعروالجوف والطائف والمدينة المنورة والباحة وجيزان ونجران وتبوك والاحساء والقطيف سيكون التركيز عليها ???? — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

وتفاعل آل الشيخ مع تعليقات من نخب سعودية كالإعلامي محمد عطيف الذي قال: “أتمنى تركيز الترفيه على خلق بيئات مستدامة وتجنب الحفلات الغنائية، تكلفة أي حفلة يمكن أن يتم بها إنشاء موقع ترفيهي مستدام وذكي يحقق معادلة الاستفادة الإيجابية وتوفير إيرادات للحكومة. بالتوفيق”.

تفاعل مقدر ومثمتن. أتمنى تركز الترفيه على خلق بيئات مستدامة وتتجنب الحفلات الغنائية. تكلفة أي حفلة ممكن يتم بها انشاء موقع ترفيهي مستدام وذكي يحقق معادلة الاستفادة الايجابية وتوفير إيرادات للحكومة. بالتوفيق — ‏ ‏محمد عطيف (@oteefmohd) January 9, 2019

ليرد عليه آل الشيخ: “اتفق معك.”

اتفق معك — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019

وكتبت أيضًا سعاد الشمري محذرة من غلاء الأسعار ليرد عليها : “حاضر.”

حاضر — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) January 9, 2019