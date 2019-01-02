تركي آل الشيخ يكشف عن أولى مفاجآته بعد تعيينه رئيسًا لـ”هيئة الترفيه”

كشف تركي آل الشيخ، الذي تم تعيينه مؤخرًا رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن أولى مفاجآته في هذا المجال، مؤكدًا أن برنامج “الحصن” الشهير، سينطلق قريبًا من العاصمة الرياض.

وكان عقد شراكة قد تم توقيعه في العام 2017، بين تركي آل الشيخ، الذي كان رئيس الهيئة العامة للرياضة آنذاك، وبين شركة يابانية في طوكيو، وذلك لتنفيذ مشروع بناء قلعة “تاكيشي” التي عرفها العالم في البرنامج الشهير “الحصن”، في العاصمة الرياض.

وصدر بيان توضيحي آنذاك عن تفاصيل المشروع: “موقع المشروع مدينة الرياض، 10 أشهر مدة بناء المشروع، تصميم مستوحى من التراث العربي، مسابقة أسبوعية بواقع 13 جولة، أكثر من 50 تحديًا ما بين تحديات قديمة وجديدة مخصصة للمشروع، تحدٍ جديد كل أسبوع، إنتاج المسابقات كعمل تلفزيوني ضخم وسيبث بواقع 13 حلقة في جميع الدول العربية، ويستقبل أعدادًا كبيرة من المشاركين كل أسبوع، وهناك متسابقون من جميع الدول العربية ولكل فئات المجتمع، وتخصيص جوائز ضخمة للمشاركين”.

والحصن برنامج ياباني شهير أقيم منذ العام 1986 إلى العام 1990، ولاقى صدى عربيًا كبيرًا، كما لاقى صدى عالميًا، وتوقف بث البرنامج منذ 1990، حتى إعلان المملكة العربية السعودية عن عودته مجددًا من فوق أراضيها.