الكشف عن تفاصيل التعذيب المروع لـ”طفل خميس مشيط” من قبل زوج أمه (فيديو وصور)

كشفت صحيفة “سبق” المحلية في المملكة العربية السعودية تفاصيل جديدة في قضية طفل خميس مشيط، عبدالرحمن سحاري، المعنف من قبل زوج أمه، والذي انتشر له مقطع فيديو يظهر آثار التعذيب المروعة على جسده.

وقال والد الطفل إنه مضى على الحادثة قرابة الشهرين، مؤكدًا أن الجهات المعنية بما فيها حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية باشرت الواقعة في حينها.

وأكد أن المتهم (زوج طليقته) موقوف رهن التحقيق، لافتًا إلى أنه نشر المقطع لنقل ابنه إلى مستشفى متخصص، بعد تعرضه لإصابات بالغة في الرأس وحروق في أجزاء متفرقة من جسده شلت حركته نتيجة للتعنيف.

وأظهرت صور نشرتها الصحيفة، الحروق المروعة التي هتكت فروة رأس الطفل، إضافة إلى آثار الحروق والتعذيب على جسده.

ونشر حساب “جازان الآن” على موقع التواصل “تويتر” مقطع فيديو، أمس الإثنين، يظهر الطفل الذي يرقد في المستشفى العسكري، وحالته الصحية المتدهورة.

نأمل منكم كرماً التواصل عبر الرسائل الخاصة . — مركز بلاغات العنف الأسري 1919 (@mlsd_1919) January 7, 2019

وكتب الحساب، موضحًا الحالة: “تدهور كبير في حالة الطفل عبدالرحمن سحاري المعنف من زوج أمه، وقد أصيب بشلل رباعي جراء الاعتداء العنيف الذي تعرض له، في جمجمته ومراكز الحس والحركة خلال الأشهر الماضية، ويناشد والده بإخلائه من المستشفى العسكري في خميس مشيط إلى مدينة الحرس الوطني في الرياض”.

وتفاعل حساب مركز بلاغات العنف الأسري التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع الفيديو، مطالبًا بالتواصل معه لمباشرة القضية.

بدورهم، عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من الواقعة، مطالبين بإيقاع أقصى العقوبة على المتهم، كما طالبوا بتجريم ومعاقبة الأم على اعتبار الطفل كان في حضانتها وأهملته.