السعودية.. هكذا انتقم شاب من عائلة رفضت تزويجه ابنتها

قضت محكمة الاستئناف في محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بسجن شاب لمدة عام، لإدانته باختراق حساب فتاة في “سناب شات” ونشر صورها في “انستغرام” والإساءة لسمعتها، وفضح علاقته بها.

وبحسب صحيفة “عكاظ” المحلية، فإن مواطنًا تقدم ببلاغ أوضح فيه أن صورًا خاصة بابنته انتشرت في “انستغرام” عن طريق شخص، أراد الإساءة لسمعتها.

وألقي القبض لاحقًا على الشاب، الذي ادعى أن الحسابات التي انتشرت فيها الصور لا تخصه، لكن والد الفتاة قال إن المتهم أنشأ حسابًا ونشر صور ابنته وشهّر بها.

وقدم والد الفتاة مقطع فيديو نشره المتهم، تضمن “قذفًا صريحًا للفتاة”، كما نشر صورًا لوالدة الفتاة.

وأقرّ المتهم أمام المحكمة أنه كان يتواصل مع الفتاة لرغبته في الزواج منها، لكن أسرتها رفضته.