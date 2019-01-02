أنباء عن محاولة قتل الطبيبة السودانية التي تعرضت لتهديد بنجران السعودية

ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي – في معلومات لا يمكن لموقع “إرم نيوز” التثبت من صحتها – أن الطبيبة السودانية سوسن الحمادي المقيمة في المملكة العربية السعودية، تعرضت لمحاولة قتل، وذلك بعد أن انتشر لها مقطع فيديو قبل نحو أسبوع تستنجد لإخراجها من منطقة نجران بعد تعرضها لتهديدات من أهل المنطقة على خلفية قضية مريضة.

وعبر هاشتاغ #محاولة_قتل_طبيبة_نجران في موقع التواصل “تويتر”، وردت أنباء أن هناك أشخاصًا حاولوا خنق الطبيبة، وتم إسعافها إلى المستشفى.

وفي التفاصيل، فإن شقيق الطبيبة بدأ في البحث عنها بعد تأخرها في العودة إلى المنزل، وبالتفتيش في جميع غرف المستشفى، عثر عليها في إحدى الاستراحات، وقد تعرضت للخنق بحبل، وراقدة على بطنها، وقد تم حشو أنفها بمناديل، وباستدعاء عسكري ومدير مناوب، تم إسعافها، وحالتها شبه مستقرة.

وفي المعلومات الواردة أيضًا، فإن الرجل الذي هاجمها كان متنكرًا بزي امرأة، وبعد محاولة خنقها قام بإعطائها حقنة في كتفها.

وكتب المفوض الإعلامي عن الطبيبة سوسن الحمادي، مهدي المكاييل عبر حسابه في “تويتر”، أن “الطبيبة حالتها مستقرة وجيدة، وقد اطمأن على صحتها مدير الشؤون الصحية في نجران، ومن المتوقع زيارة السفير السوداني لها”.

باسم الدكتورة سوسن حمد النيل

ونيابة عن المستشار القانوني

نتقدم بالشكرلمعالي مدير الشؤون الصحية بنجران لقيامه بزيارةالدكتورة والاطمئنان على صحتهاوالاهتمام الشخصي من قبله لدكتورة

كمانطمئنكم بان الدكتورة حالتهامستقرة وجيدة ولله الحمدكماننتظرزيارة سفير بلادهابمقرسكنهاغدابإذن الله — #مهدي_المكاييل/سناب الحمله هذاهو????al06722 (@alwahd111) January 1, 2019

وكان سعوديون وناشطون تفاعلوا مع قضية الطبيبة سوسن، إذ أكد المحامي عبدالهادي القسامي، أنه تولى قضيتها وفي طريقها للقضاء، وذلك قبل الأنباء عن تعرضها لمحاولة قتل.

وظهرت الطبيبة سوسن، في مقطع فيديو، ناشدت فيه المعنيين بمتابعة قضيتها، إذ روت قصتها التي بدأت عند رفضها نقل حالة تحمل عدوى إلى غرفة عامة كي لا تصيب مرضى آخرين بالعدوى، أمام إصرار الكادر الطبي على نقلها، ليتبين لاحقًا أنها والدة مدير المستشفى، الذي هددها بدوره.

وتقول الطبيبة إنها تعرضت مع أبنائها لمضايقات واعتداءات من قبل أشخاص في نجران، ورغم تقديمها شكاوى للجهات المسؤولة، لكنها لم تلق تجاوبًا.

وناشدت مساعدتها للخروج من محل إقامتها؛ خوفًا على حياتها وأبنائها.