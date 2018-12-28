قضية “الطبيبة السودانية” في طريقها إلى القضاء السعودي (فيديو)

يبدو أن قضية الطبيبة السودانية سوسن الحمادي المقيمة في نجران والتي تحدثت قبل نحو يومين عبر مقطع فيديو عن تعرضها لتهديدات هي وأولادها بسبب رفضها مخالفة شروط مهنتها، في طريقها إلى القضاء.

وأكد محام يدعى عبدالهادي القسامي، تولي قضية الطبيبة، على حسابه في “تويتر”: حيث قال إن موكلته تحتفظ بكامل حقوقها تجاه أي حساب او معرّف يُسيء لها ولكل حساب ينشر أو يسيء بشكل مباشر أو غير مباشر سيكون عُرضة للمساءلة القانونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، لذا وجب التنويه”. في دلالة على مباشرة قانونيين لقضية الطبيبة.

#تهديد_طبيبه_سودانية_في_نجران

موكلتي تحتفظ بكامل حقوقها تجاه اي حساب او معرّف يُسيء لها

ولكل حساب ينشر او يسيء بشكل مباشر او غير مباشر سيكون عُرضة للمسائلة القانونية بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

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لذا وجب التنويه — عبدالهادي القسامي⚖️ (@IbnMohemmed) December 27, 2018

وكانت الطبيبة السودانية سوسن، قد ناشدت في مقطع فيديو، المعنيين لمتابعة قضيتها، حيث روت قصتها التي بدأت عند رفضها نقل حالة تحمل عدوى إلى غرفة عامة كي لا تصيب مرضى آخرين بالعدوى، أمام إصرار الكادر الطبي على نقلها، ليتبين لاحقًا أنها والدة مدير المستشفى، الذي هددها بدوره.

وتقول الطبيبة إنها تعرضت مع أبنائها لمضايقات واعتداءات من قبل أشخاص في نجران، ورغم تقديمها شكاوى للجهات المسؤولة، لكنها لم تلق تجاوبًا.

وناشدت مساعدتها للخروج من محل إقامتها؛ خوفًا على حياتها وأبنائها.

وتعاطف ناشطون بدورهم مع قضية الطبيبة، حيث طالبوا المسؤولين بسرعة التحرك في قضيتها ومتابعتها، قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ، كما طالبوا بمعاقبة كل من تسبب في مضايقتها وأذيتها هي وأبنائها.