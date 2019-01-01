نبيل الخطيب مديرًا جديدًا لقناة العربية.. ماذا قال عنها قبل أشهر؟

عاد الصحفي الفلسطيني المخضرم نبيل الخطيب إلى قناة العربية التي عمل فيها لسنوات عديدة كرئيس تحرير، في فترة شهدت تحولات كبرى سياسيًا وإعلاميًا في العالم العربي، خاصة مع بدء ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، التي فرضت تحديات كبيرة على الإعلام التقليدي.

الخطيب يعود هذه المرة مديرًا عامًا للقناة، خلفًا لمديرها السابق تركي الدخيل، الذي قالت مصادر مطلعة لـ”إرم نيوز”، إن السعودية اختارته لتولي منصب سفيرها في الإمارات العربية المتحدة.

الخطيب كان شرح رؤيته لمستقبل الإعلام، في شهر مايو 2017، في ملتقى خاص نظمته شبكة “إرم نيوز ” بالأردن، في الذكرى الرابعة لتأسيسها، تحت عنوان: “الإعلام المحترف في زمن وسائل التواصل الاجتماعي”.

رئيس تحرير قناة “العربية” حينها، الدكتور نبيل الخطيب، قال في مداخلة رئيسية بالندوة، إن هناك نزوحًا للمشاهد من التلفزيون إلى عالم جديد ومريح، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، التي جاءت كنعمة للجمهور، وشكلت تحديًا للفضائيات.

وأشار إلى أن الشكل الجديد للإعلام، يتمثل بمن ينتجون المحتوى من الجمهور، بغض النظر عن وسيلة النشر، فغرف الأخبار في التلفزيونات والمحطات الفضائية، لم تعد كالسابق، وتحولت إلى غرف لإعادة إنتاج المحتوى بأشكال متعددة، مبينًا أن بعض وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت رافدًا للإعلام المحترف.

وقال الخطيب، إن التكنولوجيا أتاحت فرصة لإحداث تغيير جوهري في قواعد اللعبة، حيث أصبحت اقتصاديات الإعلام متغيرة، فوسائل وقنوات الإعلام الاجتماعي باتت تلتهم الحصة الإعلانية الأكبر؛ ما أثّر على اقتصاديات مؤسسات الإعلام المحترف، مشيرًا إلى انحسار مشاهدة وسائل الإعلام المحترفة.

وأضاف أن “الإعلام المحترف لا يموت، إنما يتحول إلى شكل جديد، ومن يرفض أن يتعامل مع الواقع الجديد للإعلام، يموت”.

وفي توصيفه للمواكبة التي حققتها قناة العربية، قال الخطيب إن هناك “انحسارًا في المشاهدة، لكن هناك 85 مليون متابع لها على 66 منصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي”.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي سينعكس مستقبلًا على وسائل الإعلام، وأن جمهورًا كبيرًا من جيل الشباب هجر مشاهدة التلفزيون وتوجه إلى “السوشال ميديا”، مشيرًا إلى أن الإعلام الحكومي لديه فرصة أكثر من أي إعلام آخر؛ لأن لديه مصدر المعلومات والأخبار.