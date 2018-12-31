وداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية سلطان بن سلمان (فيديو وصور)

وداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية سلطان بن سلمان (فيديو وصور)

المصدر: الرياض – إرم نيوز

قوبل إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، بتفاعل لافت في المملكة ووداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية، كما يصفه بعض الاقتصاديين.

وفي مقر الهيئة التي عمل فيها الأمير لنحو 10 سنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، أقيم وداع ميداني وافتراضي مؤثر لنجل العاهل السعودي وأول رائد طيران سعودي.

وبينما تغلبت العبارات المؤثرة في احتفال الوداع الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للسياحة في مدينة الرياض، بين الأمير سلطان وموظفيه، طغت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الإشادة بالأمير وقدرته على قيادة الهيئة السعودية للفضاء حديثة النشأة، التي عُيّن رئيسًا لمجلس إدارتها، مع الإشادة بماضيه في قطاع السياحة.

ونالت صور ومقاطع فيديو، توثق حفل الوداع في مقر هيئة السياحة، تداولًا لافتًا وسيلًا من التعليقات التي تثني على المسؤول السعودي الذي يمتلك سجلًا مهنيًا وعلميًا حافلًا ومرموقًا.

والأمير سلطان طيار سعودي محترف في القطاع المدني والعسكري، ويحمل مؤهلات الطيران المعتمدة دوليًا، وقد عمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، إضافة لكونه حاصلًا على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

ونجح الأمير سلطان (62 عامًا) في تأهيل مواقع سياحية وأثرية؛ بهدف تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، قبل أن تتبنى بلاده في الأعوام الثلاثة الماضية خطة واسعة تستهدف تحويل المملكة لقبلة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم.

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