وداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية سلطان بن سلمان (فيديو وصور)

قوبل إعفاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز من منصبه في رئاسة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، بتفاعل لافت في المملكة ووداع مؤثر لعرّاب السياحة السعودية، كما يصفه بعض الاقتصاديين.

وفي مقر الهيئة التي عمل فيها الأمير لنحو 10 سنوات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع ملايين السعوديين، أقيم وداع ميداني وافتراضي مؤثر لنجل العاهل السعودي وأول رائد طيران سعودي.

وبينما تغلبت العبارات المؤثرة في احتفال الوداع الذي أقيم بمقر الهيئة العامة للسياحة في مدينة الرياض، بين الأمير سلطان وموظفيه، طغت على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الإشادة بالأمير وقدرته على قيادة الهيئة السعودية للفضاء حديثة النشأة، التي عُيّن رئيسًا لمجلس إدارتها، مع الإشادة بماضيه في قطاع السياحة.

ونالت صور ومقاطع فيديو، توثق حفل الوداع في مقر هيئة السياحة، تداولًا لافتًا وسيلًا من التعليقات التي تثني على المسؤول السعودي الذي يمتلك سجلًا مهنيًا وعلميًا حافلًا ومرموقًا.

هكذا يودع ..

المسؤول والمواطن المخلص. 1700 موظف يودعون الامير سلطان بن سلمان. وداعية دليل على اخلاص وحب وتعامل حسن …

رجال يحبون الله ويحبون الوطن ويخلصون له ويتفانون في خدمته رجال في مستوى المسؤولية وأهل للأمانة . اما المتخاذل الفاسد لن يجد من يودعة سوى ثلة من المتنفعين .! pic.twitter.com/w1j2qM8xTK — انور المحيسن (@almohasen) December 31, 2018

#سلطان_بن_سلمان: حان وقت قطاف عدد من الثمار وليس المهم من يقطفها بل أنها أصبحت يانعة وجاهزة للوطن والمواطن. pic.twitter.com/KVsc92NTly — هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) December 30, 2018

#شكراً_سلطان_بن_سلمان فقد قدمت للوطن الكثير و تطور قطاع السياحة والتراث الوطني تحت قيادتك ومواقفك للأحساء لاتنسى وكان آخرها دعمك لملفها في اليونيسكو حتى أصبحت #الأحساء_موقع_تراث_عالمي وأيضاً دعمتها لتصبح #الاحساء_عاصمة_السياحة_العربية2019

فشكراً لك pic.twitter.com/dxrahm6Z8e — بدر العتيبي (@BaderOtaibi) December 31, 2018

والأمير سلطان طيار سعودي محترف في القطاع المدني والعسكري، ويحمل مؤهلات الطيران المعتمدة دوليًا، وقد عمل لمدة تجاوزت عشر سنوات في القوات الجوية الملكية السعودية، إضافة لكونه حاصلًا على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والسياسية من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1999.

ونجح الأمير سلطان (62 عامًا) في تأهيل مواقع سياحية وأثرية؛ بهدف تشجيع السياحة الداخلية والخارجية، قبل أن تتبنى بلاده في الأعوام الثلاثة الماضية خطة واسعة تستهدف تحويل المملكة لقبلة جاذبة للسياح من مختلف دول العالم.

في وداع عراب #هيئة_السياحة

شكرا للأمير #سلطان_بن_سلمان على كل ما قدم من عمل وجهد لبناء قطاع #السياحة في #السعودية pic.twitter.com/lg2O07wqlW — فضل البوعينين (@Albuainain_f) December 31, 2018