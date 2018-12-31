عقوبات مشددة للمخالفين.. السعودية تبدأ العمل بتعليمات السعرات الحرارية

يبدأ في السعودية، الثلاثاء، أول يوم في العام 2019، العمل بتعليمات رسمية تمنع بيع الأطعمة والمشروبات في المطاعم والمقاهي بكافة تصنيفاتها وأنواعها دون توضيح عدد سعراتها الحرارية للمشتري.

وتلزم اللائحة بوضع السعرات الحرارية على كل الوجبات؛ لتمكّن المتناول من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها، وتساعده في اختيار الوجبات الغذائية المناسبة ذات المحتوى المنخفض من السعرات الحرارية.

وتفرض اللائحة عقوبات مشددة على المخالفين، تتضمن فرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة وسحب ترخيصها، وعقوبات أخرى متنوعة تعكس عزم المملكة على تطبيق اللائحة بدقة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المدير التنفيذي للتواصل والتوعية بالهيئة العامة للغذاء والدواء، عبدالرحمن السلطان، قوله إن “نطاق المنشآت الغذائية التي تشملها اللائحة وهي المطاعم والمقاهي ومحلات الآيسكريم، ومحلات عصائر الفاكهة الطازجة، والمخابز والحلويات والكافتيريات، الموجودة بالمتاجر والسوبر ماركت، والمنتزهات الترفيهية، وفي الكليات والجامعات، والجهات الحكومية”.

ويحظى التوجه الجديد بتأييد كبير في المجتمع السعودي، الذي يعاني من ارتفاع نسبة السمنة بين سكانه لحدود كبيرة تصل إلى 40 % وفقًا لأرقام مختصين، لاسيما بين النساء، فيما يعد الغذاء سببًا رئيسيًا لتلك الظاهرة المقلقة.

غداً.. بدء إلزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات. #الغذاء_والدواء#الغذاء_الصحي pic.twitter.com/tdFFDFbfKE — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) December 31, 2018

غدا يبدأ تطبيق أحد أهم مبادرات هيئة #الغذاء_والدواء في #الغذاء_الصحي عبر تمكين المستهلكين من معرفة كمية السعرات الحرارية في الوجبات الغذائية في المطاعم والمقاهي .. الآن يبدأ دورك أنت باختيار الوجبات دات السعرات الحرارية المناسبة https://t.co/jkEneUtbv1 — عبدالرحمن السلطان ???????? Abdullrahman Alsultan (@asalsultan) December 31, 2018

وتنص بنود اللائحة على ضرورة عرض السعرات الحرارية بطريقة واضحة، وأن تكون في الواجهة الأمامية مقابلة لكل صنف من أصناف الطعام في القائمة، ووضعها على جميع أنواع قوائم الطعام المعروضة بشكل دائم، سواء كانت القائمة على لوحة خشبية أو شاشة إلكترونية أو أي شكل من الأشكال، وأن يتم عرض محتويات طبق الطعام الواحد من السعرات.

كما تتضمن اللائحة، ضرورة وضع السعرات الحرارية لكل وحدة عند عرض طبق الطعام على شكل وحدات فردية مقسمة، وأن يتم الإعلان عن السعرات الحرارية بشكل منفصل لكل الطلبات الجانبية في قائمة الطعام، كالآيسكريم والمشروبات الغازية، والكعك والصلصات، وكذلك الأطعمة التي يتم إعدادها بطرق مختلفة، كالدجاج المشوي أو المقلي، أو المنكهة بالأعشاب.

وتشرف وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العامة للغذاء والدواء على تطبيق اللائحة مع انتهاء مهلة التطبيق الكامل بنهاية العام الجاري، مساء يوم الإثنين، وستبدأ مع دخول العام الجديد بالتحقق من التزام المنشآت الغذائية بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة الوجبات.

وتستهدف اللائحة التي أصدرتها الهيئة العامة للغذاء والدواء سابقًا، تعزيز صحة وسلامة المستهلك، وزيادة الوعي الغذائي لديه، وأهمية معرفته بالقيم التغذوية للوجبات والمشروبات التي يتم تقديمها في المنشآت الغذائية، خصوصًا في ظل ازدياد الإقبال عليها.

وكانت الجهات المعنية نظّمت ورش عمل للمهتمين بالغذاء وأصحاب المطاعم والمقاهي والمنشآت الغذائية؛ لشرح مبادرتها بوضع السعرات الحرارية ضمن قائمة وجبات المطاعم والمقاهي، وآلية حسابها، وهو ما يعكس الجدية في تطبيق لائحة الغذاء.