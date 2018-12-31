القبض على شخص قذف سيارات بحجارة في السعودية (فيديو وصور)

تمكنت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية، من الإطاحة بشخص قام بقذف حجارة على المركبات العابرة لطريق الرين – بيشة، أمس الأحد، متسببًا بإصابة أحد السائقين، وتهشيم زجاج عدد من السيارات.

وبحسب وسائل إعلام محلية، رجح رجال الأمن أن يكون الشخص المعتدي مريضًا نفسيًا، فيما تحفظوا عليه لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وتداول ناشطون عدة مقاطع فيديو، تظهر سيارات متضررة بشكل كبير، جراء تهشم الزجاج؛ بسبب الاعتداءات على طريق الرين – بيشة، كما أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على المعتدي.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما قيل عن إصابة المعتدي بمرض نفسي، مبينين أن الطريق مليء بقطاع الطرق المسلحين، خاصة في الليل، والذين غالبًا ما يتعرضون بالأذى للناس.

كما شكك آخرون أن يكون المعتدي قذف السيارات بحجارة، لافتين إلى أن الضرر الكبير يبدو ناتجًا عن طلق ناري.

وقال أحد المواطنين، إن الشخص المعتدي لم يكن وحده بل كان معه أشخاص آخرون ومسلحون.

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