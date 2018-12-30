السعودية.. مبادرة سند الزواج تستثني هذه الفئات من دعمها النقدي‎

كشفت مبادرة “سند الزواج” الخيرية التي أطلقها برنامج “سند محمد بن سلمان” حديث النشأة في السعودية، أن الدعم الذي سيقدم للمستفيدين من المبادرة سيستثني الزوجين إذا كان الزوج متزوجًا بأكثر من امرأة أو إذا كانت الزوجة أقل من 18 عامًا.

وقال المشرفون على البرنامج غير الحكومي، في توضيح حول أحقية من تزوج بأكثر من امرأة بدعم المبادرة غير الربحية بالقول “ضوابط استحقاق مبادرة (سند الزواج) تنص على أن تكون لغرض المساندة في الزواج الأول، وذلك رغبةً من البرنامج في تعظيم الأثر من خلال التركيز على فئة معينة”.

كما أوضحت شروط التسجيل في المبادرة، أن الحصول على الدعم يتطلب بالضرورة أن يكون عمر الزوجة بين 18 و 40 عامًا، فيما سترفض طلبات من هن أقل من ذلك على الرغم من انتشار زواج الفتيات في السعودية قبل ذلك السن.

ويتطلب الحصول على دعم البرنامج، تحقيق مزيد من الشروط، بينها ألا يزيد مهر الزواج عن 50 ألف ريال، في مسعى من القائمين على البرنامج فيما يبدو لتشجيع أبناء المملكة على تخفيض مهور الزواج بعد أن بلغت أرقامًا كبيرة استدعت انتقادات واسعة.

وكشف برنامج “سند محمد بن سلمان” الذي ينفق عليه ولي العهد السعودي من حسابه الخاص، يوم الأحد، عن مبادرة “سند الزواج” بالتزامن مع انطلاق أعماله في المملكة، وهي مبادرة مخصصة “للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.

ويشترط القائمون على المبادرة، ألا يزيد الدخل الشهري للزوجين عن أربعة آلاف ريال، لكنهم لم يحددوا بعد مقدار الدعم الذي ستقدمه المبادرة الاجتماعية للمستحقين المحققين لجميع الشروط، ولا الموعد المتوقع لصرف أول دفعات المبادرة.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.