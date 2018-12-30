تعرف إلى دورة “الوعي المالي” في مبادرة “سند الزواج” بالسعودية (فيديو)

اشترط المشرفون على مبادرة “سند الزواج” التي أطلقها برنامج “سند محمد بن سلمان” الخيري للمبادرات الاجتماعية في السعودية، على الراغبين بالاستفادة من الدعم النقدي الذي تقدمه المبادرة، اجتياز دورة الوعي المالي.

والدورة عبارة عن برنامج يحمل عنوان “ريالي”، يستهدف وفق معديه “تثقيف الشباب بأساسيات الوعي المالي وأهميته وقيمته من خلال برنامج تدريبي مُعد لتمكين الأفراد”.

ويتم حضور الدورة وأداء اختبارها، عن بعد، وعبر منصة إلكترونية تقود إليها خطوات التسجيل في الموقع الإلكتروني لبرنامج “سند محمد بن سلمان”.

ويتضمن منهاج الدورة، 4 مفاهيم رئيسة هي التخطيط المالي والميزانية الشخصية، والادخار، والاستثمار، والاقتراض.

ويندرج تحت كل من هذه المفاهيم، نقاط فرعية، جاءت على الشكل التالي:

ويتوجب على الراغب بالتسجيل في مبادرة “سند الزواج” اجتياز دورة الوعي بنسبة لا تقل عن 60% ليتم قبوله ومن ثم تحديد مدى أهليته من عدمها للحصول على دعم البرنامج.