أول تعليق إيراني على تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية السعودية

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أربكت السياسة التي اتبعتها السعودية، النظام الإيراني الذي يسعى لبسط نفوذه في بلدان عربية أخرى، بعدما استطاع التغلغل في العراق وسوريا.