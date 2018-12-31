أول تعليق إيراني على تعيين إبراهيم العساف وزيرًا للخارجية السعودية

تحدث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عن تعيين وزير المالية المخضرم السابق إبراهيم العساف في منصب وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية إلى جانب تعيين عادل الجبير وزير دولة للشؤون الخارجية.
وتعليقًا على ذلك قال ظريف في تصريح لصحيفة “همشهري” الإيرانية: “”إذا حصل تغيير في السياسة الخارجية السعودية تقوم على الحقائق، فإن ذلك سيساهم في خدمة المملكة والمنطقة والعالم كله”، مضيفًا أن “إيران ترحب بمثل هذه السياسة”.”
وأوضح ظريف “أن الوقت ما زال مبكرًا لتوقع تغيير السعودية سياستها”، مشيرًا إلى أن “بعض المؤشرات تؤكد أن المملكة سوف تستمر بسياستها، ولكن ينبغي أن ننتظر وأن نكون على استعداد.