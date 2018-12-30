حركة طالبان تجتمع مع مسؤولين أمريكيين في السعودية

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الأحد، أن وفدًا من حركة طالبان الأفغانية، سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن إحلال السلام، في المملكة العربية السعودية.

وقال موقع قناة “طلوع نيوز” المحلي إن الجولة المقبلة من المحادثات بين مسؤولين أمريكيين وطالبان ستعقد في الأيام القليلة المقبلة، وربما في يناير/ كانون الثاني القادم، بمدينة جدة السعودية.

وأضاف نقلًا عن الحكومة الأفغانية، أن الأخيرة سترسل أيضًا وفدًا لحضور تلك المحادثات، فيما قالت طالبان، في بيان، إن اجتماع جدة هو استمرار لمحادثات (العاصمة الإماراتية) أبو ظبي.

وتابعت أن وفدها “لن يلتقي وفد الحكومة الأفغانية، وسيعقد محادثات مع مسؤولين أمريكيين فقط”.

وذكرت القناة أن رفض طالبان الاجتماع مع وفد الحكومة لاقى انتقادات بسبب ما اعتبرته “تهمشيًا للحكومة”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، التقى ممثلون عن طالبان مع مسؤولين أمريكيين في الإمارات العربية المتحدة، بهدف إنهاء الحرب المتواصلة في أفغانستان منذ 17 عامًا.

وقادت واشنطن، عام 2001، تحالفًا عسكريًا دوليًا أسقط حكم طالبان، بسبب توفيرها ملاذًا لتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات سبتمبر/ أيلول من ذلك العالم داخل الولايات المتحدة.