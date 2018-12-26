مع بروز دور السعودية والإمارات في أفغانستان.. إيران: عقدنا محادثات مع طالبان‎

عقدت إيران محادثات مع حركة طالبان الأفغانية بحسب ما نقلت الأربعاء وكالة “تسنيم” الإيرانية عن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

ونقلت الوكالة القريبة من الحرس الثوري الإيراني عن شمخاني قوله إن “الحكومة الأفغانية تبلّغت بالتواصل والمحادثات التي عُقدت مع طالبان”، وتأكيده أن “هذه العملية ستتواصل”.

وهذا التصريح الرسمي النادر من نوعه، يأتي بعيد محادثات السلام الأفغانية التي أجريت في الإمارات هذا الشهر ووصفتها السعودية بأنها ستسفر “في بداية العام المقبل عن نتائج مثمرة” معززًا الآمال بتحقيق تقدم ينهي الحرب الدائرة منذ 17 عامًا.

وشارك مسؤولون من السعودية والإمارات في اجتماع أبوظبي وهو الثالث على أقل تقدير بين خليل زاد وممثلي طالبان منذ أن اختارته واشنطن في سبتمبر أيلول للإشراف على جهود السلام.

ويبدو أن دور السعودية والإمارات المتنامي في هذا الملف يقوض جهود إيران لبسط نفوذها في أفغانستان.

فبينما يكثر الحديث عن نفوذ إيران في العراق وسوريا ولبنان، قلما يُذكر، دور طهران المتنامي في أفغانستان.

وتقوم إيران بمناورة جريئة لتشكيل أفغانستان لصالحها، على مدى السنوات الماضية، حين قامت الولايات المتحدة بالتخلص من حكومة طالبان في أفغانستان.

وكما حدث في العراق، تستخدم إيران ذلك لصالحها، وتعمل بهدوء وبلا توقف لنشر نفوذها.

ففي العراق، استغلت إيران الحرب الأهلية الفوضوية والانسحاب الأمريكي لإنشاء دولة افتراضية تابعة، وفي أفغانستان، تهدف إيران إلى التأكد من مغادرة القوات الأجنبية وأن أي حكومة تسود لن تهدد مصالحها، وتكون في أحسن الأحوال صديقة لها ومتحالفة معها.

وقال الأفغان :”إن إحدى الطرق للقيام بذلك هي أن تساعد إيران عدوتها في الماضي طالبان، وبذلك تضمن وجود وكيل مخلص لها، وكذلك تحافظ على زعزعة البلد دون أن ينقلب ذلك عليها”.