من هي الشريحة المستفيدة من برنامج “سند محمد بن سلمان” بالسعودية ؟

قال المشرفون على برنامج “سند محمد بن سلمان” الخيري للمبادرات الاجتماعية، يوم الأحد، إن الدعم الذي يقدمه للمستفيدين من مبادراته، يشمل الموظفين في القطاع العام والخاص على حد سواء، بشرط أن يكونوا من منخفضي الدخل.

وأوضح البرنامج غير الحكومي عبر توضيح نشره في موقعه الإلكتروني، أن “تقديم الدعم سيكون لأصحاب الدخل المنخفض سواء أكان موظفًا لدى القطاع الحكومي أو الخاص مع إعطاء الأولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وأصحاب الهمم من الاحتياجات الخاصة”.

ولم يحدد البرنامج الذي ينفق عليه ولي العهد السعودي من حسابه الشخصي لحد الآن، المعايير التي سيتبعها لمعرفة من هم المصنفون كمنخفضي الدخل، من بين المسجلين على مبادراته الخيرية التي يعتزم إطلاقها وتتضمن دعمًا نقديًا.

وكشف البرنامج يوم الأحد، مبادرة “سند الزواج” بالتزامن مع انطلاق أعماله في المملكة، محددًا طريقة التسجيل والشروط الواجب توافرها في الراغبين بالتقديم على المبادرة المخصصة “للمتزوجين حديثًا لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.

ويعرف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.