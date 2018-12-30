بالفيديو.. تعرّف على طريقة التسجيل بمبادرة “سند” للزواج في السعودية

أوضح برنامج “سند محمد بن سلمان” للمبادرة الاجتماعية حديث النشأة، طريقة التسجيل في أولى مبادراته، وهي “سند للزواج” المخصص “للمتزوجين حديثًا؛ لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة”.

ونشر البرنامج غير الحكومي الذي يموله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، مقطع فيديو يوضح طريقة التسجيل في مبادرة “سند للزواج”.

وتتضمن خطوات التسجيل في المبادرة، زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج “سند محمد بن سلمان، ” snad.org.sa”، ثم اختيار مبادرة “سند للزواج”، وإنشاء حساب في الموقع يعتمد على إدخال البيانات الشخصية ووجود بريد إلكتروني، وتفعيل الحساب.

كما تتضمن خطوات التسجيل الاطلاع على الشروط التي فرضها المشرفون على البرنامج للراغبين في الاستفادة منه، ومن ثم التأكد من مطابقتهم للشروط، بجانب فرضهم شرط اجتياز “دورة الوعي المالي” التي لم تتضح تفاصيلها بعد.

وتمثل الخطوة الأخيرة، تقديم الطلب إلكترونيًا عبر الموقع، وانتظار رسالة من البرنامج عبر الهاتف الجوال تفيد بقبول الطلب أو رفضه.

ويقول القائمون على “سند للزواج” إن القبول أو الاعتذار يعتمد على الشروط والمعايير التي تم تحديدها فقط.

ولم تتضح طريقة الدعم المقدمة وما إذا كانت تتضمن مبالغ مالية ومقدارها، كما لم يتضح بعد الموعد الدقيق لبدء الاستفادة الفعلية من البرنامج.

ويعرّف الموقع الإلكتروني لمبادرة “سند محمد بن سلمان”، البرنامج بأنه برنامج مجتمعي غير ربحي يتلمّس احتياجات فئات متنوعة من المجتمع؛ لتحقيق الحياة الكريمة والاستقرار، ويقدم مبادرات تنموية واجتماعية، توفر المساندة من خلال الدعم المادي والمعرفي في إطار عملي واضح وآليات محددة عبر منصة تقنية تشمل جميع خدمات البرنامج وتكفل الوصول إلى فئات المجتمع المختلفة”.