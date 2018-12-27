مصور الديوان الملكي السعودي يفرج عن صور خاصة للأمير محمد بن سلمان (صور)

نشر مصور الديوان الملكي السعودي، بندر الجلعود، الخميس، صورًا خاصة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برفقة مقربين منه، خلال رحلة إلى البر، كما يعشق سكان المملكة على الدوام.

ويظهر الأمير الشاب في إحدى الصور، بعيدًا عن الزي السعودي الرسمي، إذ ارتدى الشورت وكنزة قصيرة الأكمام، كما هو حال مرافقيه، وبينهم شقيقه الأمير خالد، السفير السعودي في واشنطن.

ويظهر في الصور أيضًا، الأمير عبدالله بندر بن عبدالعزيز، الذي صدر اليوم الخميس أمر ملكي بتعيينه وزيرًا للحرس الوطني قادمًا من منصبه كنائب لأمير منطقة مكة المكرمة.

والتقطت الصور في منطقة جبلية لم يكشف الجلعود عن اسمها ولا تاريخ التقاطها، فيما يعتقد أنها في مناطق شمال غرب المملكة، حيث تعمل الرياض على تنفيذ عدة مشاريع سياحية عملاقة هناك، وكثيرًا ما يتواجد الأمير بن سلمان فيها للإشراف على تنفيذ خططه.

ويعتقد أن باقي المرافقين لولي العهد في رحلته البرية، من فريق عمله المقرب، الذي يعتمد عليه في خططه الطموحة نحو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط وحل أزمات البطالة وتملّك المساكن في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وجذبت الصور تعليقات كثيرة ومنوعة من متابعي المصور الشاب الذي ينفرد على الدوام بنشر صور للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده ونجله الأمير محمد.