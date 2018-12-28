السعودية.. اختفاء مسن دخل المسجد الحرام لأداء العمرة

تكثف الأجهزة الأمنية في منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من تحرياتها، بحثًا عن مسن فقده أهله أثناء أدائه العمرة في المسجد الحرام، أمس الخميس.

وكان ذوو المسن قد اتفقوا مع صاحب إحدى عربات الطواف والسعي على مساعدة الرجل في أداء العمرة، مقابل مبلغ مالي.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أكد ذوو المفقود، ويدعى عيضة الفهمي (65 عامًا)، أنه اختفى عن الأنظار هو وصاحب العربة، الذي دفع له مبلغًا ماليًا، كي يساعده في أداء العمرة كاملة.

وأضافت المصادر، أن الأسرة انتظرت طويلًا في الموقع الذي اتفقوا مع صاحب العربة أن يجدهم فيه بعد أداء العمرة، لكنه لم يحضر، فاضطروا للبحث عنه في ساحات المسجد الحرام، قبل أن يبلغوا الجهات الأمنية التي باشرت التحريات بشأن الواقعة.