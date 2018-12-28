ماذا قالت ماجدة الرومي في أول تعليق عقب وصولها السعودية؟ (فيديو)

عبرت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، عن سعادتها بوصولها إلى المملكة العربية السعودية، أمس الخميس؛ لإحياء أول حفل لها فيها، ضمن فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا.

وقالت “الرومي” في مقابلة تلفزيونية: “بكل الحب اللي بقلبي بغني، لكل احترامي للأرض بغني، بكل تقديري بكل إعجابي، هاي اليوم عمنعمل اليوم أول خطوة ووراها خطوات أكيد، لأنو بعرف إنو السعودية بلد غالي عقلبنا نغني فيه، وفرحنا كتير كبير بهالانفتاح للي عم بمثلوا لإلنا اليوم لنلتقي بحضنه الكريم هالبلد الحبيب، إن شاء الله دايمًا يكون إلنا رجعة، وصدقني بحلفلك لو أنا بدي بادلن هالمحبة اللي شفتا منن هالتقدير هالاحترام هالوقفة، بس قلولي شو عايزة أنا لو بدي ردلن والله يعطيني القوة صدقني عندي نية أعمل عرس”.

وتستعد الفنانة اللبنانية لإحياء حفل، اليوم الجمعة، في “مسرح المرايا” في محافظة العلا، حيث يشهد مهرجان هذا العام 8 حفلات غنائية لنجوم عرب وعالميين.