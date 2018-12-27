أول تعليق من الأمير عبدالله بن بندر على تعيينه وزيرًا للحرس الوطني السعودي 

في أول تعليق له على قرار تعيينه وزيرًا للحرس الوطني السعودي، اليوم الخميس، أكد الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، عزمه تطوير الوزارة.

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق اليوم، مجموعة مراسيم شملت تعديلًا وزاريًا، شمل تعيين الأمير عبدالله على رأس وزارة الحرس الوطني.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أعرب الأمير عبدالله بن بندر عن “الشكر والتقدير للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الثقة”.

وأشار الأمير إلى أنه “سيعمل على الاستفادة من الهيئة العامة للصناعات العسكرية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، وغيرها من الشركات السعودية لتسليح الحرس الوطني من المحتوى المحلي، وبما لا يقل عن 50 % تحقيقًا لرؤية المملكة 2030”.

وأكد سموه أنه “سيتم تنويع التسليح من الخارج، بحيث لا يقتصر على دول معينة بل يشمل دولًا عديدة وبما يحقق مصالح المملكة”.