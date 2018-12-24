محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ ليست أقل من جنيف وجامعة الملك سلمان تفتتح أكتوبر (فيديو)

قال محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، إنّ مدينة شرم الشيخ أصبحت مهيّأة لتكون أفضل مدينة مؤتمرات في العالم؛ بالنظر إلى عوامل التنمية التي شهدتها خلال الفترة الماضية؛ بهدف جذب سياحة المؤتمرات.

وأشار فودة في لقاء مع “إرم نيوز”، إلى توافر عناصر الأمان، سواء في مطار شرم الشيخ أو في أرجاء المدينة، وامتلاكها قاعات تتناسب مع المؤتمرات الدولية، وخدمات سياحية أخرى لا تقل عن مدينة جنيف.

وتحدث عن عناصر التنمية التي جرت في محافظة جنوب سيناء، خلال الفترة الماضية، سواء على مستوى البنية التحتية أو إنشاء محطات الصرف الصحي، وجامعة الملك سلمان المقرر افتتاحها أكتوبر المقبل.