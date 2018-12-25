الكشف عن تفاصيل اعتداء سعودي على رجل أمن بالحرم المكي (فيديو)

الكشف عن تفاصيل اعتداء سعودي على رجل أمن بالحرم المكي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية عبر حسابها في موقع “تويتر” تفاصيل واقعة تعرض رجل أمن لاعتداء من قبل مواطن في صحن الطواف في الحرم.

وذكرت إمارة مكة المكرمة أن “المواطن الذي أقدم على الاعتداء على رجل الأمن، في العقد الثالث من عمره، وتلفظ على رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام أثناء أدائهم مهامهم وحاول الاعتداء عليهم، وحين استعانوا بأحد رجال الأمن لحل المشكلة بادر بالتلفظ على رجل الأمن بألفاظ غير لائقة، ثم قام بالاعتداء والتهجم عليه”.

وأضافت أنه “تم التحفظ على الشخص المعتدي وإحالته إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية”.

يذكر أن السلطات الأمنية اعتقلت المعتدي، أمس الاثنين، في حين انتشر مقطع فيديو يوثق الحادثة، التي بدأت بمشادة لتتطور إلى اشتباك بالأيدي.

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