بالفيديو.. الإعلامية السعودية روزانا اليامي تنهي الجدل المثار حول جنسيتها الحقيقية

حسمت الإعلامية السعودية روزانا اليامي الجدل المثار بشأن جنسيتها الحقيقة، من خلال إبراز بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”، الذي يثبت أصلها السعودي.

وقالت روزانا: “واحد سخيف متخلف غبي يقولي أحس إنه فيكي عرق سوداني، لو فيا عرق سوداني أردني فلسطيني.. أو أي جنسية أخرى في العالم ترى أفتخر فيها.. ما أنكر أصلي”.

وأضافت: “أنا سعودية وأمي مصرية وأبي من نجران العريقة وجدتي شريفة.. ومافي أي عروق أخرى ولو في عروق أخرى أنا افتخر.. وترى أهل السودان خير وبركة وتحية لكل البلدان العربية”.

أما عن تحديها من قبل أحد متابعيها، بأنها غير قادرة على الظهور من غير المكياج على وجهها، فقد أثبتت أنها تستطيع فعل ذلك، معلقة: “إيش رأيكم بشكلي من غير ميك أب.. عشان اللي يقولون ما أطلع من غير ميك أب”.

وسخرت من الشخص الذي تحداها قائلة: “إيش اسمه هداك اللي باللايف كان يقولي ما تقدري تطلعي من غير مكياج بالله نادوه.. أحد يناديلي ياه بالله”.