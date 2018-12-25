“حقوق الإنسان” السعودية: هناك تمييز ضد المنقبات في بيئة العمل

أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، الدكتور مفلح القحطاني، أن هناك “تمييزًا” ضد النساء اللاتي يرتدين “النقاب” في بيئة العمل.

وقال، بحسب وسائل إعلام محلية، إن الجمعية رصدت تفضيل بعد الشركات للكاشفات عن الوجه عوضًا عن المنقبات، مؤكدًا أن هذا يدخل في إطار التمييز في العمل.

وعلق القحطاني: “هناك قواعد واضحة بحسب نظام التحرش الصادر مؤخرًا تلزم جهات العمل بالالتزام بقواعد أخلاقيات العمل تحول دون وسائل التحرش داخل بيئة العمل، وبالتالي فإن هذه الإجراءات الشفوية أو غير الشفوية الصادرة من قبل بعض جهات القطاع الخاص تدخل ضمن نطاق التمييز، والتي تحول بين طالبات العمل من أصحاب الكفاءات وبين حصولهن على الوظائف”.

ولفت إلى أن “حقوق الإنسان” رصدت التمييز في بعض إعلانات الجهات الموظِّفة، الأمر الذي يحتاج لرقابة شديد من الجهات المسؤولة على رأسها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضح أن من حق صاحب العمل اختيار الموظف الأنسب لطبيعة عمله، أما قصر التوظيف على النساء غير المنقبات يعتبر مخالفة.

يذكر أن البند التاسع المتعلق بتشغيل النساء في نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعي يخلو من أي تحذيرات أو عقوبات للشركات التي تفرض على العاملات خلع الحجاب أو النقاب مقابل التوظيف.