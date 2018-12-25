مواقف مؤثرة لأبناء وبنات الأمير طلال بن عبدالعزيز بعد وفاة والدهم تثير تعاطفاً واسعاً (فيديو وصور)‎

لا يتوقف أبناء وبنات الأمير السعودي الراحل، طلال بن عبدالعزيز، عن رثاء والدهم الذي رحل عصر يوم السبت الماضي بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.

وأمام عدسات الكاميرات، حيث يحظى حدث الوفاة باهتمام إعلامي داخلي وخارجي واسع، لا تحبس عائلة الأمير الراحل مشاعر الحزن أمام الحضور الكبير والرفيع المستوى، في التشييع والصلاة والعزاء.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشط أبناء الأمير طلال وبناته في التدوين بين فترة وأخرى، حضرت أيضاً مشاعر الحزن بشكل لافت منذ تأكيد الوفاة.

وكتب الأمير عبدالعزيز بن طلال على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، فجر اليوم الثلاثاء، يواسي أخته، “بريق طلال في عيونك يا ريما”.

وكان الأمير الشاب، يواسي الأميرة ريما ويرد على تغريدة مؤثرة لها كتبتها بعيد وفاة والدها، وقالت فيها “أبي يا بريقاً غاب من دنيتي ولن يشتعل أبداً”.

بريق طلال في عيونك يا ريما ???? https://t.co/2GTqSl9owA — عبدالعزيز بن طلال (@AAzizTalal) December 24, 2018

وتلقى تلك المواقف الحزينة، تعاطفاً واسعاً في المملكة، ينعكس في سيل الردود الحزينة والمواسية لعائلة الراحل من مختلف شرائح المجتمع السعودي الذي لم يعتد من قبل على رؤية أمراء من الأسرة الحاكمة وقد تركوا حزنهم ظاهراً وعلنياً دون أي قيود أو بروتوكولات.

#الامير_طلال_بن_عبدالعزيز

يارب إنها أول ليلة في قبره

اللهم هون عليه ظلمته ووحشته

اللهم افسح له فيه مد بصره

اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة

اللهم اجمعنا به في جناتك

جنات النعيم pic.twitter.com/II3ZyI71g9 — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 24, 2018

إنا لله وإنا إليه راجعون

أبوي في ذمة الله pic.twitter.com/uCKGQf6fdF — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 22, 2018

فبينما حمل أبناء الأمير طلال، جثمان والدهم نحو الدفن، يوم الأحد الماضي، التقطت عدسات الكاميرات في المكان، الأمير الوليد بن طلال وهو يبكي بحسرة على رحيل والده، تاركاً كل تقاليد مكانته كرجل أعمال ملياردير معروف على مستوى العالم وفي عمر فاق الـ 60 عاماً.

تأثر الامير الوليد بن طلال في عزاء والده الامير #طلال_بن_عبدالعزيز ???????? pic.twitter.com/NAWlTO14dY — Rehab???????? (@rehaballl) December 23, 2018

الوليد بن طلال يحمل جثمان والده . pic.twitter.com/qB0KXkgdxT — أميمة #2030 ???????? (@omymh2030) December 23, 2018

وتكررت تلك المشاهد الحزينة مع باقي أبناء الأمير الراحل، فيما حضرت تلك المشاعر الحزينة، طوال الأشهر الماضية التي تراجعت فيها صحة الأمير طلال بشكل متسارع، فيما كان أبناءه وبناته وأحفاده يواصلون الدعاء له بالشفاء ويطالبون متابعيهم الكثر في مواقع التواصل الاجتماعي بمساندة مطلبهم ذلك بمزيد من الدعاء.

اللهم ارحم من فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض إليك برحمتك يا ارحم الراحمين. pic.twitter.com/alMV1mB3xL — محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) December 23, 2018

اللَّهُمَّ أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنّة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النّار. pic.twitter.com/DY9isxsX7K — محمد بن خالد بن طلال (@mkt_alsaud) December 23, 2018

لا تفلت يدّي يا أبي .. هذا العالم لا يشبهك . pic.twitter.com/ETTofYoJae — ريما بنت طلال (@Rima_Talal) December 20, 2018

وللأمير الراحل طلال، سبعة بنات، هن ريما وسارة ونورة والجوهرة ومها والجوهرة جنات وهبة، بجانب تسعة أبناء ذكور هم ، الراحل فيصل، ورجل الأعمال المعروف الوليد، وخالد وتركي وعبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور ومحمد ومشهور.

وتوفي الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، عصر يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، تاركاً خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع والدته.

وولد الأمير الراحل في العام 1931 في مدينة الطائف ليكون الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور. وسمي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرا.