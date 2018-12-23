تشييع ودفن الأمير طلال بن عبدالعزيز (فيديو وصور)

تقدّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة المملكة وأمراء الأسرة الحاكمة في البلاد، لأداء الصلاة على جثمان الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز الذي فارق الحياة عصر يوم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 87 عامًا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة من داخل جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، يؤدون الصلاة على الراحل وسط حضور من كبار الشخصيات في المملكة.

فيديو: لحظة وصول ⁧#خادم_الحرمين_الشريفين⁩ إلى جامع الإمام تركي للصلاة على جثمان الأمير ⁧طلال بن عبدالعزيز⁩. ⁧#وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/hxE0UiOlxW — هاشتاق السعودية (@HashKSA) December 23, 2018

وبدا كثير من أفراد العائلة متأثرين برحيل الأمير طلال، بمن فيهم أبناؤه، وبينهم الأمير ورجل الأعمال البارز والملياردير، الوليد بن طلال.

وحضر أخوة الملك سلمان أداء الصلاة وتشييع الراحل، وهم الأمراء عبدالإله وأحمد ومقرن، بجانب أبناء الأمير الراحل، وهم الوليد وخالد وتركي وعبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور ومحمد ومشهور.

أبناء وأحفاد الفقيد مع أصحاب السمو الأمراء وهم يحملون جثمان الأمير الفقيد طلال بن عبدالعزيز رحمه الله تعالي pic.twitter.com/HpdGsSIoIx — أحمد السهلي (@A_A_Alsahli) December 23, 2018

كما حضر أداء الصلاة، مسؤولون من خارج المملكة ، وبينهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، والشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين.

وتم نقل الجثمان بعد أداء الصلاة عليه، إلى مقبرة العود، حيث ووري الثرى وبدأ الحضور الكبير بتبادل التعازي داخل المقبرة التي تضم رفات الملك المؤسس عبدالعزيز وعدد من أبنائه الراحلين.

#الأمير_طلال_يوارى_الثرى

صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز والأمير مقرن بن عبدالعزيز يتقبلون العزاء في مقبرة العود pic.twitter.com/X8pSMgXspy — سما بن عبدالله ???? (@sama2340) December 23, 2018

وتوفي الأمير السعودي البارز، طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع والدته.

وولد الأمير الرحل في العام 1931 في مدينة الطائف ليكون الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وسمّي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.