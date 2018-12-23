تشييع ودفن الأمير طلال بن عبدالعزيز (فيديو وصور)

تشييع ودفن الأمير طلال بن عبدالعزيز (فيديو وصور)

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

تقدّم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قادة المملكة وأمراء الأسرة الحاكمة في البلاد، لأداء الصلاة على جثمان الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز الذي فارق الحياة عصر يوم أمس السبت عن عمر ناهز الـ 87 عامًا.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة من داخل جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد، يؤدون الصلاة على الراحل وسط حضور من كبار الشخصيات في المملكة.

وبدا كثير من أفراد العائلة متأثرين برحيل الأمير طلال، بمن فيهم أبناؤه، وبينهم الأمير ورجل الأعمال البارز والملياردير، الوليد بن طلال.

وحضر أخوة الملك سلمان أداء الصلاة وتشييع الراحل، وهم الأمراء عبدالإله وأحمد ومقرن، بجانب أبناء الأمير الراحل، وهم الوليد وخالد وتركي وعبدالعزيز وعبدالرحمن ومنصور ومحمد ومشهور.

 كما حضر أداء الصلاة، مسؤولون من خارج المملكة ، وبينهم  الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة، والشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل خليفة، نائب رئيس مجلس العائلة بمملكة البحرين.

وتم نقل الجثمان بعد أداء الصلاة عليه، إلى مقبرة العود، حيث ووري الثرى وبدأ الحضور الكبير بتبادل التعازي داخل المقبرة التي تضم رفات الملك المؤسس عبدالعزيز وعدد من أبنائه الراحلين.

وتوفي الأمير السعودي البارز، طلال بن عبد العزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، أمس السبت، بعد صراع طويل مع المرض، تاركًا خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع والدته.

وولد الأمير الرحل في العام 1931 في مدينة الطائف ليكون الابن الثامن عشر في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور، وسمّي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.

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