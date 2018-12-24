نشرت صورة قديمة له من الأرشيف.. اليونسكو تنعى الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز

نعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، الأمير السعودي الراحل، طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مشيدةً بإنسانيته وسخائه وجهوده في محاربة الفقر والاستبعاد.

ونشر حساب أخبار الأمم المتحدة الرسمي بيان “اليونسكو” على موقعه الرسمي وقد جاء فيه “اليونسكو تنعى مبعوثها الخاص للمياه #الأمير_طلال_بن_عبدالعزيز وتشيد بتفانيه من أجل تحقيق التنمية المستدامة

كما أرفق موقع أخبار المنظمة الدولية، مع بيان اليونسكو، صورةً من أرشيف الأمم المتحدة، يظهر فيها الأمين العام السابق كورت فالدهايم مع الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود أثناء توقيعه على تعهد بمبلغ 40 مليون دولار لمنظمة اليونيسف.

اليونسكو تنعى مبعوثها الخاص للمياه #الأمير_طلال_بن_عبدالعزيز العزيز وتشيد بتفانيه من أجل تحقيق التنمية المستدامةhttps://t.co/3REPicrxoI pic.twitter.com/wxtKNh4Rgi — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) December 24, 2018

وقالت “اليونسكو” في بيان النعي “أثنت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي على الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مبعوث اليونسكو الخاص السابق للمياه، الذي فارق الحياة في الرياض يوم الثاني والعشرين من كانون الأول/ديسمبر”.

وأضافت أزولاي، أن “صاحب السمو الأمير طلال كان مناصرًا قويًا للجهود الرامية لتحسين إدارة الموارد المائية، ولطالما عمل جنبًا إلى جنب مع اليونسكو بلا كلل أو ملل من أجل بناء مجتمع أكثر شمولية للجميع. وقد أنشأ في عام 1980 برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية، واستهل خلال فترة ترؤسه العديد من المشاريع الواعدة بمستقبل أفضل ولا سيما لصالح النساء والأطفال”.

وتابع البيان ، “عُيّن الأمير طلال مبعوث اليونسكو الخاص للمياه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2002، تكريمًا لتفانيه من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتمكنت اليونسكو بفضل دعم برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية من تنفيذ العديد من البرامج الإنمائية في سائر أنحاء العالم، بغية ضمان حصول الشعوب الأكثر فقرًا وحرمانًا على مياه صالحة للشرب، الأمر الذي يساهم في مكافحة الفقر وممارسات الاستبعاد”.

وتوفي الأمير السعودي البارز، طلال بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، عصر يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 87 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، منعه في السنوات القليلة الماضية من مواصلة مسيرة حافلة من العمل الرسمي والخاص في مناصب داخل السعودية وخارجها.