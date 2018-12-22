هكذا نعى السعوديون الأمير طلال بن عبدالعزيز

نعى عدد كبير من السعوديين المنتمين لمختلف شرائح مجتمع المملكة، اليوم السبت، الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في وداع مهيب لواحد من أبناء قلائل للملك المؤسس للبلاد، مازالوا على قيد الحياة.

وهيمنت وفاة الأمير طلال، على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها السعوديون بشكل لافت، بعد أن حرص عدد كبير منهم على نعي الراحل وتقديم التعازي لعائلته، وفي مقدمته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحرصت نخب المملكة الثقافية والدينية من كتاب وإعلاميين وأكاديميين ودعاة ورجال دين، على مشاركة عدد كبير آخر من السعوديين في نعي الأمير طلال الذي سيوارى الثرى يوم غد الأحد في مدينة الرياض.

وضمت قائمة الشخصيات الدينية التي شاركت في نعي الأمير طلال، الداعية عائض القرني والشيخ محمد العريفي وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني ودعاة آخرون.

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عزائي لـ #خادم__الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمان في #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز

وعزائي لأصحاب السمو أبنائه وبناته رحمه الله، وشمل بالرحمة والمغفرة جميع موتانا ..

.. — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) December 22, 2018

غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه وجعل مأواه الجنة #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز — عادل الكلباني (@abuabdelelah) December 22, 2018

أعزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز،

وأعزي أصحاب السمو أبناءه وبناته،

وأسأل الله تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة،

ويغفر له، ويُسكنه فسيح جناته،

وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.#وفاه_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/j3eVYLoulU — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) December 22, 2018

وكما ضمت قائمة المعزين، الإعلامي البارز ومدير قنوات “إم بي سي” محمد التونسي، والإعلامي علي العليان ومقدم البرامج التلفزيونية، عبدالله المديفر، والكاتب الاقتصادي برجس البرجس.

"ياولدي انت بخير واهلك بخير…هل تحتاج اي شيء ..تحتاج جاهي ..أي امر مادي" كان هذه كلمات الأمير طلال في احدى أزماتي ..كان انسان ..خالص التعازي للملك سلمان وللأسرة الكريمة #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/XcEqbuMl2Z — علي العلياني (@Ali_Alalyani) December 22, 2018

٠ #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز ببالغ الحزن والألم تلقيت خبر وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز رحمه الله وأسكنه فسيح جناته..

أحسن العزاء وصادق المواساة للأمير الوليد بن طلال ولأبناء وبنات الفقيد.. ٠ — عبدالله المديفر (@almodifer) December 22, 2018

تعازينا لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الفقيد وأسرة آل سعود بأكملها#وفاه_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز

إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له، ويجبر مصاب أهله — برجس حمود البرجس (@Barjasbh) December 22, 2018

وحضر الفنانون في قائمة المشاركين بنعي الأمير طلال، وبينهم محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وفايز المالكي، بجانب عدد كبير من رياضيي المملكة، وبينهم ماجد عبدالله وسامي الجابر وياسر القحطاني.

#وفاه_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له واجعل مثواه الجنة . والعزاء لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد وسمو الأمير الوليد بن طلال وخالد بن طلال والاسرة المالكة.

وانا لله وانا اليه راجعون — عبدالمجيد عبدالله (@Abdulmajeed6531) December 22, 2018

أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لسيدي خادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده، والأسرة المالكة الكريمه ولأسرة الفقيد #وفاة_الأمير_طلال_بن_عبدالعزيز رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/txh0hx7bAR — ماجد عبدالله (@M_Abdullah_9) December 22, 2018

انا لله وانا اليه راجعون

اللهم ارحم عبدك طلال بن عبدالعزيز واغفر له والهم اهله ومحبينه الصبر والسلوان صادق العزاء لابناء الفقيد وبناته و الاسرة الحاكمة #وفاة_الامير_طلال_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/iYNhO29QEE — سامي الجابر (@SamiAlJaber) December 22, 2018

وانضم مدونون من مختلف دول الخليج والدول العربية، لتقديم التعازي للسعودية وقيادتها برحيل الأمير طلال، فيما بدأت برقيات العزاء الرسمية تصل البلاد.

توفي الأمير السعودي البارز، طلال بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع ولادته.

وولد الأمير الرحل في العام 1931 في مدينة الطائف ليكون الابن الثامن عشر في أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور. وسمي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.