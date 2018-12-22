هكذا نعى السعوديون الأمير طلال بن عبدالعزيز

هكذا نعى السعوديون الأمير طلال بن عبدالعزيز

المصدر: الرياض – إرم نيوز

نعى عدد كبير من السعوديين المنتمين لمختلف شرائح مجتمع المملكة، اليوم السبت، الأمير الراحل طلال بن عبدالعزيز آل سعود، في وداع مهيب لواحد من أبناء قلائل للملك المؤسس للبلاد، مازالوا على قيد الحياة.

وهيمنت وفاة الأمير طلال، على مواقع التواصل الاجتماعي التي ينشط فيها السعوديون بشكل لافت، بعد أن حرص عدد كبير منهم على نعي الراحل وتقديم التعازي لعائلته، وفي مقدمته أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وحرصت نخب المملكة الثقافية والدينية من كتاب وإعلاميين وأكاديميين ودعاة ورجال دين، على مشاركة عدد كبير آخر من السعوديين في نعي الأمير طلال الذي سيوارى الثرى يوم غد الأحد في مدينة الرياض.

وضمت قائمة الشخصيات الدينية التي شاركت في نعي الأمير طلال، الداعية عائض القرني والشيخ محمد العريفي وإمام الحرم السابق الشيخ عادل الكلباني ودعاة آخرون.

وكما ضمت قائمة المعزين، الإعلامي البارز ومدير قنوات “إم بي سي” محمد التونسي، والإعلامي علي العليان ومقدم البرامج التلفزيونية، عبدالله المديفر، والكاتب الاقتصادي برجس البرجس.

وحضر الفنانون في قائمة المشاركين بنعي الأمير طلال، وبينهم محمد عبده وعبدالمجيد عبدالله وفايز المالكي، بجانب عدد كبير من رياضيي المملكة، وبينهم ماجد عبدالله وسامي الجابر وياسر القحطاني.

وانضم مدونون من مختلف دول الخليج والدول العربية، لتقديم التعازي للسعودية وقيادتها برحيل الأمير طلال، فيما بدأت برقيات العزاء الرسمية تصل البلاد.

توفي الأمير السعودي البارز، طلال بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه سيرة حافلة تعود لبدايات الدولة السعودية التي أسسها والده بالتزامن مع ولادته.

وولد الأمير الرحل في العام 1931 في مدينة الطائف ليكون الابن الثامن عشر في أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور. وسمي طلال الثاني بعد وفاة أخيه طلال الأول الذي مات صغيرًا.

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