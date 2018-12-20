بالفيديو.. المذيع السعودي المخضرم حسن كراني يقدم نشرة جوية بعد غياب طويل

قدم المذيع السعودي المخضرم، حسن مصطفى كراني، نشرة عن أحوال الطقس أعادت إلى أذهان أبناء المملكة، ذكريات قديمة للرجل عندما كان مقدمًا رئيسيًا للنشرة الجوية على التلفزيون السعودي قبل أن يغيب منذ أكثر من عشر سنوات.

ونشر المشرفون على حسابات مهرجان الجنادرية الثقافي في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنشرة الجوية الخاصة بالمهرجان الثقافي السنوي في نسخته رقم 33، وظهر فيها المذيع كراني وهو يشرح أحوال الطقس ليومي الخميس والجمعة.

واختتم كراني نشرته بجملته الشهيرة “أعزائي.. شكرًا لإصغائكم وأحلى الأماني”، والتي ظلت ملازمة لتقديمه نشرات أحوال الطقس في التلفزيون السعودي لنحو 30 عامًا.

أعزاءنا زوار مهرجان الجنادرية، نستعرض لكم النشرة الجوية ليوم غد الجمعة الموافق 21-ديسمبر 2018#الجنادرية_33 #الجنادرية_وفاء_وولاء pic.twitter.com/lSNsqmMJ9u — مهرجان الجنادرية (@AlJanadriaFest) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨

وعودة كراني لتقديم نشرات أحوال الطقس، رمزية فقط، وتندرج ضمن إحدى فعاليات مهرجان الجنادرية الثقافي الذي يهتم بالتراث وماضي المملكة في مختلف المجالات، بما فيها الإعلامي، حيث يحظى أرشيف التلفزيون السعودي ببرامج وشخصيات تركت أثراً في نفوس السعوديين قبل أن يصبح للسعودية شبكة واسعة من القنوات التلفزيونية الحكومية والخاصة.

وسيقدم كراني نشرة يومية عند العاشرة مساءً طوال أيام المهرجان الذي افتتحه العاهل السعودي الملك سلمان مساء الخميس، ويستمر حتى التاسع من يناير/ كانون الثاني المقبل، متضمنًا فعاليات ثقافية وفنية وتراثية متنوعة.