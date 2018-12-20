بالفيديو والصور.. مهرجان الجنادرية الثقافي العريق ينطلق في السعودية‎

بالفيديو والصور.. مهرجان الجنادرية الثقافي العريق ينطلق في السعودية‎

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، فعاليات النسخة 33 من مهرجان الجنادرية الثقافي العريق، والذي يحمل هذا العام شعار “وفاء وولاء”، وسط مشاركة دول من بينها ضيف الشرف إندونيسيا.

وبدأت فعاليات المهرجان بعزف السلام الوطني السعودي ومن ثم تلاوة القرآن الكريم، ليبدأ سباق الهجن الذي يعد الفعالية الأبرز في المهرجان، بجانب أداء مجموعة من الفرق الفنية عروضًا شعبية.

وضمت المنصة الرئيسية للحفل، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وشهاب بن طارق آل سعيد، مستشار سلطان عُمان.

وتنظم وزارة الحرس الوطني السعودية المهرجان كل عام، متضمنًا فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية، وستستمر نسخة العام الحالي حتى تاريخ 9 من شهر يناير/كانون الثاني القادم.

ويتضمن حفل الافتتاح عرض أوبريت (تدلل يا وطن)، وسيتم تكريم عدد من الشخصيات في عدة مجالات، قبل أن يفتح المهرجان أبوابه لعامة السكان، وتبدأ فعالياته المتنوعة بشقيها الثقافي والتراثي.

وتأسس مهرجان الجنادرية في ثمانينات القرن العشرين؛ بهدف الحفاظ على التراث الشعبي للسعودية والتعريف به وحمايته من الإهمال.

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