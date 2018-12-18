الملك سلمان يعلن الميزانية السعودية الأكبر في تاريخ المملكة

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء اليوم الثلاثاء، عن أكبر ميزانية في تاريخ المملكة للعام 2019، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال الملك سلمان، خلال كلمة ألقاها في اجتماع مجلس الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض لإقرار الميزانية،: “بعون الله وتوفيقه نعلن ميزانية السنة المالية للعام الهجري 1440 / 1441هـ (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030”.

وأضاف، بحسب الوكالة الرسمية: “إننا عازمون – بعون الله – على المضي قدمًا في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة”.

وأشار الملك سلمان إلى أنّ الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ “( ترليون ومئة وستة مليارات ريال ) بزيادة تبلغ 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، كما تبلغ الإيرادات (تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال) بزيادة تبلغ 9 % عن المتوقع بنهاية العام 2018، وتأتي هذه الميزانية استمرارًا لسياسة الحكومة بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين، وتطوير الخدمات الحكومية”.

وقال العاهل السعودي: “إن اهتمامي الأول يتركز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة وفي كافة المجالات، وحكومتكم ماضية في تحقيق ذلك مستعينين بالله عز وجل، ومتوكلين عليه، وقد وجهت الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع”.