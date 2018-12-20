بالفيديو.. السعودية تطلق مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي

أطلقت السعودية فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والثقافي في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ليكون أطول مهرجان من نوعه في المملكة من خلال امتداد نشاطاته المتنوعة على مدار 7 أسابيع تشكل ذروة فصل الشتاء في شمال المملكة منخفض الحرارة.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى 9 فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وأتاحت السعودية الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة “شينغن” وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول قارتي أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ونشرت إدارة المهرجان والمشرفون عليه، عددًا من الصور والأفلام التوضيحية للتعريف بالمهرجان الجديد، بجانب إطلاق موقع إلكتروني ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي تم فيها تحديد مواعيد حفلات فنية ستقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، كأبرز فعاليات المهرجان.

#شتاء_طنطورة واحدة من النشاطات التي نسعى من خلالها إلى إبراز تراثنا وثقافتنا السعودية الأصيلة التي نعتز بها.#اكتشف_العلا pic.twitter.com/5WT7Sc3De4 — بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود (@BadrFAlSaud) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

الطبيعة والتنوع البيولوجي والبيئي مجتمعون في مكان واحد، مما يجعل #العلا وجهة سياحية فريدة من نوعها#اكتشف_العلا

Imagine a place where nature, biodiversity and environment combine to create a unique destination#DiscoverAlUla pic.twitter.com/DhmQhE6rWm — الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨

ونصبت إدارة المهرجان، منصة “مرايا” التي ستكون أحد المعالم الرئيسية للمهرجان، وستقام فيها الحفلات الفنية التي سيحييها 8 فنانين عالميون، هم محمد عبده وماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني، لانج لانج ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والموسيقار العالمي ياني، بجانب حفل أم كلثوم يتم تقديمه عبر التقنيات الحديثة والمبتكرة عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

شكراً للعلا شكراً لأهل العلا شكراً لكل من شاركنا في إظهار سحر هذه الأرض وجمالها.#عيّن_حجر .. يصبح أثر pic.twitter.com/qoTrYDLXK9 — عيّن حجر (@AlUlaRocks) ١٤ ديسمبر ٢٠١٨

استمتع بسحر أداء نخبة من الموسيقيين العالميين خلال شتاء طنطورة. احجز مقعدك الآن لحضور هذه الفعاليات الفريدة من خلال الموقعhttps://t.co/QKQSgBBk56#العلا #اكتشف_العلا #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/2E7HfYlTJ2 — Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) ١٧ ديسمبر ٢٠١٨

​​​​​​​​​​​​​​​​​​وتتضمن فعاليات المهرجان أيضاً، سباقاً للخيول وإطلاقاً للمناطيد ومعرضاً للحرف اليدوية في سوق البلدة القديمة، بجانب زيارات ميدانية لآثار المنطقة الضاربة بعيداً في التاريخ.

الجمال الذي ينتظر زوار مهرجان #شتاء_طنطورة، لقاء مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العُلا. #التواصل_الحكومي pic.twitter.com/GeZdkmlkMS — التواصل الحكومي (@CGCSaudi) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

ويستمد المهرجان فكرته واسمه “شتاء طنطورة” من مهرجان محلي يقام في الفترة ذاتها كل عام في القرية القديمة (الدور) في محافظة العلا، حيث توجد “الطنطورة” فوق أحد الأبنية القديمة، وهي مسلة هرمية الشكل تقع بساحة الدرب في القرية، وتستخدم كمزولة أو ساعة شمسية، يعتمد عليها الأهالي بشكل كبير وأساسي في تحديد بداية دخول مربعانية الشتاء، كما كان الاعتماد عليها في الزراعة قديماً وتوزيع حصص المياه بين المزارعين خلال ساعات النهار بموسم الشتاء.

وتستحوذ مناطق شمال وشمال غرب السعودية، على النصيب الأكبر من خطط الرياض لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية عبر مشاريع عملاقة بينها “نيوم” و “البحر الأحمر” و “أمالا”، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التاريخي على مبيعات النفط.