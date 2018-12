بالفيديو.. السعودية تطلق مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي

أطلقت السعودية فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والثقافي في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ليكون أطول مهرجان من نوعه في المملكة من خلال امتداد نشاطاته المتنوعة على مدار 7 أسابيع تشكل ذروة فصل الشتاء في شمال المملكة منخفض الحرارة.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى 9 فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وأتاحت السعودية الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة “شينغن” وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول قارتي أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ونشرت إدارة المهرجان والمشرفون عليه، عددًا من الصور والأفلام التوضيحية للتعريف بالمهرجان الجديد، بجانب إطلاق موقع إلكتروني ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي تم فيها تحديد مواعيد حفلات فنية ستقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، كأبرز فعاليات المهرجان.

الطبيعة والتنوع البيولوجي والبيئي مجتمعون في مكان واحد، مما يجعل #العلا وجهة سياحية فريدة من نوعها#اكتشف_العلا

Imagine a place where nature, biodiversity and environment combine to create a unique destination#DiscoverAlUla pic.twitter.com/DhmQhE6rWm

— الهيئة الملكية لمحافظة العلا (@RCU_SA) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨