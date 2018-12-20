بالفيديو.. السعودية تطلق مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي

بالفيديو.. السعودية تطلق مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

أطلقت السعودية فعاليات مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والثقافي في محافظة العلا التابعة لمنطقة المدينة المنورة، ليكون أطول مهرجان من نوعه في المملكة من خلال امتداد نشاطاته المتنوعة على مدار 7 أسابيع تشكل ذروة فصل الشتاء في شمال المملكة منخفض الحرارة.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى 9 فبراير/ شباط المقبل، متضمنًا فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وأتاحت السعودية الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة “شينغن” وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول قارتي أمريكا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.

ونشرت إدارة المهرجان والمشرفون عليه، عددًا من الصور والأفلام التوضيحية للتعريف بالمهرجان الجديد، بجانب إطلاق موقع إلكتروني ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي تم فيها تحديد مواعيد حفلات فنية ستقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، كأبرز فعاليات المهرجان.

ونصبت إدارة المهرجان، منصة “مرايا” التي ستكون أحد المعالم الرئيسية للمهرجان، وستقام فيها الحفلات الفنية التي سيحييها 8 فنانين عالميون، هم محمد عبده وماجدة الرومي وعازف البيانو المعروف رينو كابوسون والموسيقار وعازف البيانو المصري الشهير عمر خيرت وعازف البيانو الصيني، لانج لانج ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي والموسيقار العالمي ياني، بجانب حفل أم كلثوم يتم تقديمه عبر التقنيات الحديثة والمبتكرة عبر تقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​وتتضمن فعاليات المهرجان أيضاً، سباقاً للخيول وإطلاقاً للمناطيد ومعرضاً للحرف اليدوية في سوق البلدة القديمة، بجانب زيارات ميدانية لآثار المنطقة الضاربة بعيداً في التاريخ.

ويستمد المهرجان فكرته واسمه “شتاء طنطورة” من مهرجان محلي يقام في الفترة ذاتها كل عام في القرية القديمة (الدور) في محافظة العلا، حيث توجد “الطنطورة” فوق أحد الأبنية القديمة، وهي مسلة هرمية الشكل تقع بساحة الدرب في القرية، وتستخدم كمزولة أو ساعة شمسية، يعتمد عليها الأهالي بشكل كبير وأساسي في تحديد بداية دخول مربعانية الشتاء، كما كان الاعتماد عليها في الزراعة قديماً وتوزيع حصص المياه بين المزارعين خلال ساعات النهار بموسم الشتاء.

وتستحوذ مناطق شمال وشمال غرب السعودية، على النصيب الأكبر من خطط الرياض لتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية عبر مشاريع عملاقة بينها “نيوم” و “البحر الأحمر” و “أمالا”، بهدف تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التاريخي على مبيعات النفط.

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