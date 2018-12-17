السعودية تضيف مسابقة جديدة إلى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

أعلن رئيس نادي الإبل في السعودية فهد بن حثلين اليوم الإثنين، إضافة مسابقة جديدة إلى مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقررة إقامته في فبراير/ شباط القادم، وهي مسابقة لمزاين الهجن الأصايل.

وقال بن حثلين: “سيقام بإذن الله تعالى سباق جائزة الملك عبدالعزيز للهجن ضمن مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل، وسيضاف هذه السنة مزاين للهجن الأصايل”.

وأضاف في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “سيتم إعلان التفاصيل لاحقًا، فيما يخص البرنامج وموعد بداية السباق وتحكيم مزاين الهجن”.

سوف يقام بإذن الله تعالى سباق جائزة

الملك عبدالعزيز للهجن ضمن مهرجان جائزة الملك

عبدالعزيز للإبل

وسوف يضاف هذه السنة مزاين

للهجن الأصايل

كذلك سيتم إعلان التفاصيل لاحقاً

فيما يخص البرنامج

وموعد بداية السباق وتحكيم

مزاين الهجن

متمنياً التوفيق لجميع المشاركين — فهد بن حثلين (@F_BinHithleen) December 17, 2018

والهجن هي نوع من الإبل مخصص للسباقات، ومن النادر أن يتم تنظيم مسابقة لها كمزايين، والتي تعتمد على معايير جمالية لا تتوفر كثيرًا في الهجن مقارنة بأنواع الإبل الأخرى.

وأثار الإعلان عن المسابقة الجديدة، ردود فعل واسعة من ملاك الإبل ومزايين الهجن على وجه الخصوص، وسط إشادات بالقرار الذي يشكل دعمًا للإبل وملاكها الكثر في السعودية، من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في المسابقة والفوز بجوائز المهرجان القيمة.

بيض الله وجيهكم على هذا الخبر واضافة مزاين للهجن الإصايل تشكرون عليه

ونتمنى ان يكون هناك سباقات تنشيطيه فيها جوائز يستفيد منها مالك الهجن وتقوم بتهيئة الهجن السعوديه حتى تبرز في المهرجانات الكبيره

من مهرجان ولي العهد حتى الان

لم يكن هناك سباقات وهذي تؤثر على جاهزية الهجنksa — حمدبن محمد بن بيشان (@Hamedbishan) December 17, 2018

مجهودات تشكرون عليها وكل اضافة تصب في مصلحة الهجن تعتبر تنشيط للهجن واهلها .. كما تفضل الأخ حمد لابد من وضع تمهيديات قبل المهرجان تعتبر تجهيز لخوض الهجن منافسات قوية لكي يتسنى لها المشاركة في المهرجان بالوجه الائق والمشرف ودمتم . — فيصل الخمعلي (@FaisalAlkhmale) December 17, 2018

كما نتمى من منكم إضافة شوط هجيج الإبل فهو أساس التراث و له جماهير غفيره ننتظر من إدارة نادي الإبل زف خبر بشرى الموافقة على شوط الهجيج — شبل السعوديه (@GNvbiA8ZTZEakTf) December 17, 2018

شكرا لكم من القلب على اهتمامكم بالموروث وإضافة مزاينة للهجن الأصايل

هذه الفكرة ومزاينة خاصة للهجن بالأضافة لسباق الهجن أول من طالب فيها قبل اكثر من سنتين وأضافتها ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز — مخلد بن عمر العتيبي (@muomr) December 17, 2018

وسيقام المهرجان في الـ5 من شهر فبراير/ شباط المقبل، بدلًا من بداية شهر يناير/كانون الثاني، كما كان مقررًا؛ كي لا يتزامن مع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، ويؤثر على الطلاب في ظل الشعبية الكبيرة لسباقات وفعاليات المهرجان.

ويحظى مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، باهتمام رفيع المستوى في المملكة، ويحضر حفله الختامي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بجانب قادة وزعماء من دول عربية وأجنبية.

ويقام المهرجان في قرية الإبل التي تقع شرق مدينة الرياض في منطقة صحراوية تسمى الصياهد الجنوبية التابعة لصحراء الدهناء، وشهد في نسخته الثانية التي أقيمت في يناير الماضي، إقبالًا كبيرًا وصل إلى 20 ألف زائر يوميًا، فيما جذبت منافساته للمزايين والسباقات متابعة من داخل وخارج المملكة، عبر محطات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلقت أول نسخة من المهرجان قبل أكثر من 15 عامًا، قبل أن يصدر قرار حكومي العام الماضي بتنظيم المسابقة بشكل رسمي وفق قواعد وأنظمة تراعي الجوانب الصحية والأمنية والثقافية.

ويأمل منظمو المهرجان أن يتحول إلى العالمية قريبًا، مستفيدين من الدعم الحكومي السخي الذي يوليه قادة البلاد للمهرجان، بوصفه رابطًا لتراث المملكة الضارب في عمق شبه الجزيرة العربية.

وتعد الإبل الحيوان الأكثر مكانة لدى السعوديين، إذ يفوق عددها المليون رأس، ويبلغ سعر البعض منها ملايين الريالات في مسابقات المزايين، فيما تولي المملكة اهتمامًا رسميًا متزايدًا بتربية تلك الحيوانات، من خلال ترقيمها والإشراف عليها.