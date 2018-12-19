العراق يطلب من السعودية زيادة حصته من الحجاج والإسراع بفتح منفذ عرعر الحدودي

اتفق رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، خالد العطية، مع نظيره السعودي محمد صالح بن طاهر، يوم الأربعاء، على الإسراع بفتح منفذ “عرعر” الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، فيما طالب بزيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق، حسن فهد الكناني، إنّ “العطية اتفق خلال الاجتماع الوزاري مع وزارة الحج والعمرة السعودية على الإسراع في فتح منفذ عرعر الحدودي أمام المعتمرين العراقيين، للمساهمة بزيادة أعدادهم وتقليل التكلفة عليهم، إضافة إلى تفعيل قطاع النقل البري”.

وبيَّن الكناني في بيان صحفي، أنّ “العطية طالب بزيادة مقاعد الحج المخصصة للعراق، لوجود أعداد كثيرة من العراقيين المحرومين من أداء مناسك الحج، بسبب سياسات النظام البائد التي منعتهم من أداء هذا الركن المهم من أركان الإسلام، وعدم قدرة الهيئة على استيعاب هذه الأعداد لقلة الحصة المخصصة لها”.

وأضاف أنّ “رئيس الهيئة العليا للحج والعمرة في العراق طالب أيضًا بمنح تأشيرات الدخول للمعتمرين والحجاج من السفارة السعودية في بغداد، لتسهيل عملية منح الفيز والإسراع بإنجازها”.

وكانت هيئة الحج والعمرة، أعلنت العام الماضي، عن حصول العراق على زيادة جديدة بأعداد حجاجه لهذا العام، مبينةً أن أعداد الحجاج ارتفع بواقع 8518 زيادة على الموسم الماضي.

يذكر أنّ منفذ عرعر الحدودي في محافظة الأنبار غرب العراق، أغلق قبل أكثر من 30 عامًا، ويتم افتتاحه في كل عام أمام حجاج بيت الله الحرام لغرض أداء فريضة الحج ويتم إغلاقه بعد عودتهم.