الإعلامي السعودي غالب كامل في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى (صور)

نشر الإعلامي السعودي مقبول العقيلي، اليوم الأربعاء، صورة عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”، ذكر أنها أثناء الاستقبال و الترحيب بالإعلامي غالب كامل، الذي كان يرقد في المستشفى منذ مدة.

وظهر غالب كامل في الصورة بأحسن حالاته الصحية، وكان واقفًا في الوسط بين عدد من الإعلاميين. فيما لم يوضح الإعلامي العقيلي متى خرج كامل من المستشفى.

وكانت جمعية “إعلاميون” منحت عضويتها الشرفية لغالب كامل، بعد أن زاره وفدها في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية في العاصمة الرياض، حيث يتلقى العلاج.

وأخذت صحة الإعلامي السعودي غالب تشهد تحسنا منذ نقله إلى المستشفى في الرياض منذ نحو شهر من خلال الإخلاء الطبي قادمًا من الأردن، بعد أزمة تنفسية تعرض لها.

ورقد غالب كامل في مستشفى بالأردن لتلقي العلاج، قبل أن يأمر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بنقله للعلاج في الرياض.

واستقر “كامل” في الأردن قبل أن يشهد وضعه الصحي تراجعًا، وينقل لاحقًا للمستشفى، بعد نصيحة الأطباء له في العيش بمكان يخلو من الغبار، إثر معاناته من مشكلة مزمنة في الجهاز التنفسي.

وبدأ المذيع القدير مشواره الإعلامي من إذاعة جدة عام 1964، ويُعد أحد كبار مذيعي التلفزيون السعودي وأهمهم، إذ كان من أبرز وجوهه الإعلامية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، من خلال ما قدمه من برامج ونشرات أخبار، وعُرف بفصاحته وتميز إلقائه وقدرته على إدارة الحوارات. كما لقب بـ”صديق الراحلين” لعلاقات الصداقة التي ربطته مع إعلاميين راحلين أمثال مطلق الزيادي ويحيى كتوعة وسليمان العيسى وغيرهم.