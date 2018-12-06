من داخل غرفته بالمستشفى.. هكذا ظهر المذيع السعودي غالب كامل (فيديو)

وثّق الإعلامي السعودي سعد العتيبي آخر تطورات الوضع الصحي للإعلامي غالب كامل، وذلك من داخل غرفته في المستشفى.

ونشر “العتيبي” مقطع الفيديو على حسابه في موقع التواصل “تويتر”، وهو مع الإعلامي غالب، الذي طمأنه على صحته.

وشهدت صحة الإعلامي غالب كامل تحسنًا بعد تعرضه لأزمة صحية أثناء إقامته في الأردن، نقل على إثرها لاحقًا إلى العاصمة الرياض لمتابعة علاجه، وذلك بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان الإعلامي القدير قد غادر العناية المركزة بعد أن مكث فيها، مع تحسن صحته.

وفي مداخلة هاتفية للمذيع غالب مع برنامج “تفاعلكم” في قناة العربية، لفت إلى أن صحته تحسَّنت لكن لم يخبره الأطباء بعد بوقت خروجه من المستشفى.

ووصل المذيع السعودي إلى مستشفى القوات المسلحة بالعاصمة الرياض، يوم الإثنين، وكان قد تعرَّض لأزمة صحية أثناء تواجده في الأردن، إذ يعاني من مشاكلَ مزمنة في الجهاز التنفسي، وسبق أن نصحه الأطباء بالعيش في مكان يخلو من الغبار، فانتقل من الرياض إلى المدينة المنورة ومنها إلى الأردن.

وإثر توجيهات ولي العهد السعودي، نقل المذيع غالب لاحقًا إلى الرياض، إذ نشر ابنه مقطع فيديو يوثق عملية نقله بطائرة الإخلاء الطبي، مؤكدًا وصوله إلى المملكة، وذلك عبر تغريدة ومقطع فيديو لوالده: “الحمدلله حمدًا كثيرًا، وصل الوالد بعناية الله، إلى أرض الوطن الحبيب، الشكر والعرفان والتقدير لسيدي خادم الحرمين وولي عهده الأمين ولسمو الأمير خالد سفيرنا في الأردن على ما قدموه لوالدنا الحبيب، حفظهم الله من كل شر ومكروه”.