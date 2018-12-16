إبداع سعودي من “ذوي الاحتياجات الخاصة” في صورة للأمير محمد بن سلمان

أن ترسم بهذه الحرفية فهذا إبداع، أما أن تفعلها وأنت من ذوي الاحتياجات الخاصة فهذا إعجاز ملهم!، هذا ما حدث مع الشاب السعودي راكان كردي، الذي تمكن من رسم لوحة مبهرة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الرغم من الإعاقة الجسدية التي رافقته منذ ولادته.

وجرى التفاعل بشكل كبير مع اللوحة التي نشرها الرسام كردي على صفحته عبر موقع “تويتر”، قائلًا: “لوحتِي لسمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي حفظه الله، العمل من وحي الخيال”.

وأضاف كردي قائلًا، “رسمت سمو الأمير وهو يحمل فوق يده الصقر، تعبيرًا عن شخصيته القوية والقياديّة، وفي يده برقع الصقر، ونظرات سمو الأمير تتجه للصقر وكأن ثمَّة حوارًا بينهما، اللوحة أنجزتها خلال 192 ساعة، تعبتُ كثيرًا فيها”.

وعبر كردي عن أمله في أن تصل الصورة التي تفاعل معها الآلاف إلى يد ولي العهد شخصيًّا.

وبدأ كردي بتعلم الرسم الرقمي بنفسه عن طريق الإنترنت، بتشجيع من عائلته وأصدقائه، ويمتلك مكتبًا خاصًّا به، يُصدّر منه الرسومات لجميع أنحاء العالم عن طريق شركات الشحن عند الطلب.

ورسم كردي أغلب الشخصيات السياسية، ولعلّ أهمها صورة الملك فهد والملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمهما الله، والملك سلمان بن العزيز، والأمير سعود الفيصل رحمه الله، بالإضافة إلى شخصيات فنية مثل: فنان العرب محمد عبده.

وقد رسم كردي خلال السنوات الأربع الماضية أكثر من 1000 لوحة، بيعت جميعها، في حين كان أعلى ثمن للوحة باعها هو 5000 ريال، وهي للأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة.