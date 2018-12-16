ما معنى الأساور الحمراء التي ارتداها محمد بن سلمان ومحمد بن زايد؟

جرى على نطاق واسع جدًا تداول صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، وهما يرتديان “أساور حمراء” في معصميهما خلال حضورهما فعاليات سباق الفورمولا إي بالدّرعية في الرياض.

ومن المعروف أن هذه الأساور الحمراء تدل على دعم الأولمبياد الخاص بذوي الاحتيجات الخاصة، الذين يطلق عليهم في الإمارات “أصحاب الهمم”.

ومن المقرر إقامة هذه الألعاب في الفترة من الـ8 إلى الـ22 من آذار/ مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

بطولة الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، تكرس جهودها لخدمة الرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية من خلال المنافسات الرياضية.

وكتب الحساب الخاص بهذه الألعاب معلقًا على الصورتين: ” شكرًا محمد بن زايد وشكرًا محمد بن سلمان على دعمكما.”

صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان يرتديان باند الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019 أثناء حضورهما ختام سباق الفورميلا إي في الرياض. شكرًا محمد بن زايد و شكرًا محمد بن سلمان على دعمكما!! #كلنا_معا #الفورميلا_اي @MohamedBinZayed pic.twitter.com/kpPnCx3M1l — Special Olympics World Games Abu Dhabi 2019 (@WorldGamesAD) December 15, 2018

وكتب الإعلامي السعودي عبدالله البندر: “رسالة سامية وجميلة من الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد في دعم الحدث العالمي والضخم القادم #الأولمبياد_الخاص لأصحاب الهمم للألعاب العالمية التي ستقام في أبوظبي 2019″.