تعرف على تاريخ تنفيذ اتفاق السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

كشف السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم الخميس، أن التفاهمات التي توصّلت لها الحكومة الشرعية والحوثيين سيتم تنفيذها بداية من يوم غد.

وتوصّلت المشاورات اليمنية بالسويد إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمّنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

ونقلت قناة العربية عن محمد آل جابر قوله “إن إجراءات تنفيذ اتفاق الحديدة المعلن في وقت سابق اليوم الخميس بين طرفي الحرب ستبدأ غدًا”.

وأهم نقاط اتفاق السويد انسحاب المقاتلين الحوثيين من مدينة وميناء الحديدة، الشريان الاقتصادي الأساسي لشمال اليمن، بفعل المكانة الخاصة للمدينة ورمزيتها في الصراع، إضافة إلى تبادل الأسرى، وتخفيف التوتر في تعز.